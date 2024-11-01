Los tapices bélicos de Willem de Pannemaker

Willem de Pannemaker fue un artesano flamenco, nacido en Bruselas en 1510 y fallecido en 1581, cuya especialidad eran los tapices, modalidad artesana muy apreciada desde la Edad Media. Era tan diestro en su elaboración que estaba considerado el mejor tejedor de su tiempo y a lo largo de su vida hizo numerosas obras para reyes, papas y nobles, con atención especial para los Habsburgo. Posiblemente su obra más famosa sea La conquista de Túnez, que representa ese episodio bélico protagonizado por Carlos V en 1535. Tardó seis años en terminarla,