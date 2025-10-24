¿Es tan diferente el euskera en los dialectos? ¿El Euskera Batua es un euskera artificial?

Se suele decir que el euskera batua (“unificado”) es un invento artificial que no tiene nada que ver con el euskera hablado.

Es cierto que el batua es un euskera “artificial” en el sentido de que fue normalizado y unificado de forma deliberada, pero no es un idioma inventado. Mantiene toda la estructura del euskera y se basa principalmente en los dialectos labortano y gipuzkoano, que eran los que contaban con más tradición escrita.

De hecho, el proceso de unificación tomó como base principal el dialecto central (gipuzkoano), con influencias del navarro-labortano —la variedad del norte, de Lapurdi y Navarra—.

Por tanto:

🔹 El gipuzkoano fue la columna vertebral.

🔹 El navarro-labortano aportó formas y léxico literario, ya que era el dialecto con más tradición escrita desde el siglo XVII, gracias a autores como Axular.

🔹 El bizkaiera influyó menos, aunque se incorporaron algunas formas para mantener la conexión con los hablantes de Bizkaia.

Eso no significa que el resto de dialectos no tengan valor. De hecho, el bizkaiera (euskera bizkaino) es el más hablado y extenso, con una enorme riqueza de variantes locales.

Para comprobar hasta qué punto puede variar el euskera según el dialecto, veamos un ejemplo concreto: un fragmento del poema “Un fantasma recorre Europa” de Rafael Alberti, traducido tanto al euskera batua como al bizkaiera, uno de los dialectos más distintos del resto.

Izakuntza Europa-ziar ( Bizkaiera ) | Izakuntza Europa zehar ( Batua ) _ ("Un Fantasma Recorre Europa")

...Eta sendi zaharrak leyuak ertziten | ..Eta sendi zaharrak leihoak ixten _ (Y las viejas familias cierran las ventanas)

atiak langatzen ditue | ateak langatzen dituzte _ (afianzan las puertas)

eta aita illunkeran astrapalaka Bankoetara | Eta aita ilunean zarataka Bankoetara _ (y el padre corre a oscuras a los Bancos)

Bolsa'n bihotz-tantakea gel-gel | Bolsan bihotz-tantaka geldi-geldi _ (y el pulso se le para en la Bolsa)

eta gabaz ametsetan apolastekaz, | eta gauez ametsetan afalostekin / sutzarrekin, _ (y sueña por la noche con hogueras)

sutan abere taldiak | sutan abere taldeak _ (con ganados ardiendo)

gari-ordez, sugar-utsa | Gari ordez, sugar hutsa _ (que en vez de trigos, tiene llamas)

garau-ordez, tximista-utsa | Ale ordez, tximista hutsa _ (que en vez de granos, chispas)

Kutxak, | Kutxak _ (Cajas)

burni-kutxak autsez betiak, | burdin-kutxak hautsez beteak, _ (cajas de hierro llenas de pavesas)

Non ago? | Non hago? _ (¿dónde estás?)

Non ago? | Non hago? _ (¿dónde estás?)

Tiroka jarraitzen gaitue, | Tiroka jarraitzen gaituzte, _ (Nos están disparando)

Baserritarrak geure odola zapaltzen digaroz | Baserritarrak geure odola zapaltzen doaz _ (Los campesinos pasan pisando nuestra sangre)

Hau zer da? | Hau zer da? _ (¿Qué es esto?)

Ertzi daigun | Itxi dezagun | _ (Cerremos)

Mugak beyaloxe ertzi! | Mugak berehala itxi! _ (cerremos pronto las fronteras)

Begira Euzkalde-aizez arinka aurreratzen dala | Begira eguzki-haizez arinka aurreratzen dela _ (Vedlo avanzar deprisa en el viento del Este)

Gosezko estepa gorrigetatik, | Gosezko estepa gorrietatik _ (de las estemas rojas del hambre)

Bere abotsa langiliak entzun eztayela, | Bere ahotsa langileak entzun ez dezatela, _ (Que su voz no la oigan los obreros)

Bere txistu-orruba olhetan sartu eztaitela, | Bere txistu-orroa oletan sartu ez ditzatela, _ (Que su silbido no penetre en las fábricas)

Bere itai goratua, baso-gizonak ikusi eztayela, | Bere igitai goratua, baso-gizonak ikusi ez dezatela, _ (Que no divisen su hoz alzada en los hombres de los campos)

Gel-erazi! | Geldiarazi! _ (¡Detenedle!)

Itxasuak jauzkan digaro ta | Itsasoak saltoka doaz _ (Porque salta los mares)

Lurbira osua ibiltzen, | Lurbira osoa ibiltzen _ (recorriendo toda la geografía)

Ontzi-barrenetan eskutatzen da ta | Ontzi-barrenetan eskutatzen da ta _ (porque se esconde en las bodegas de los barcos)

Sugifiei itz dagitsela, | Suginei hitz egiten dela _ (y habla a los fogoneros)

eta azalera baltzitubak ateratzen ditu | eta azalera beltzutak ateratzen ditu _ (y los saca tiznados a cubierta)

eta gorrotoa eta miseria altxarazoten ditu, | eta gorrotoa eta miseria altxarazten ditu, _(y hace que el odio y la miseria se subleven)

eta tripulaziñuak jasoten dira | eta tripulazioak altxatzen dira _ (y se levanten las tripulaciones)

Iriki! | Ireki! _ (¡Cerrad!)

Espetxiak iriki! | Espetxeak ireki! _ (¡Cerrad las cárceles!)

Bere abotsa orma-aurka birrinduko da | Bere ahotsa horma aurka birrinduko da _ (Su voz se estrellará contra los muros)

Hau zer da? | Hau zer da? _ (¿Qué es esto?)

Baiña gu bere garraiketan gara | Baina gu bere garraiaketan gara _ (Pero nosotros lo seguimos)

Euzki-aizetik jasterazten dogu | Eguzki-haizetik jaistarazten dugu _ (lo hacemos descender del viento Este que lo trae)

Garaitza ta bakezko estepa gorriyetaz itaunka | Garaipena ta bakezko estepa gorrietaz galdetzen _ (le preguntamos por las estepas rojas de la paz y del triunfo)

Baserritar txiruaren mayan jezarten dogu | Baserritar txiroaren mahaian esertzen dugu _ (lo sentamos a la mesa del campesino pobre)

Olha-ugazabeari aurkeztu | Ola-ugazabeari aurkeztu _ (presentandolo al dueño de la fábrica)

Gudulari ta arrantzalekin mintzatu | Gudulari ta arrantzalekin mintzatu _ (hablar con soldados y marineros)

Bulegotan enplegatu txikiyaz ikusi | Bulegotan enplegatu txikiaz ikusi _ (ver en las oficinas a pequeños empleados)

Oporketa ta batzar orotan buru | Oporketa ta batzar orotan buru egin _ (haciendolo presidir las huelgas y manisfestaciones)

Eta ukabilla goratzen du, oyuka | Eta ukabila goratzen du oihuka_ (y alzar el puño a gritos)

Urregorri ta odolezko lege-batzarretan | Urre ta odolezko lege-batzarretan _ (en los Parlamentos del oro y la sangre)

Izukantza Europa-ziar, Lurbira-ziar | Izukantza Europa zehar, Lurbira zehar _ (Un fantasma recorre Europa, el mundo)

Guk izentzen dautsogu: laguna | Guk deitzen diogu: laguna _ (Nosotros le llamamos camarada)