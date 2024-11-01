El Talón de Aquiles Digital de Europa: Rusia mapea los cables submarinos que sostienen Internet

Un buque espía ruso navega por aguas europeas cartografiando la infraestructura crítica de la que depende el 99% de las comunicaciones digitales. El Yantar, un buque ruso de apariencia civil pero equipamiento militar, ha completado una travesía de 97 días por aguas europeas con un objetivo muy concreto: mapear los cables submarinos de fibra óptica que conectan a los países de la OTAN.