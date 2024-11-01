Talgo inicia una nueva etapa con la entrada de la SEPI y el consorcio vasco liderado por Sidenor

Talgo ha celebrado este miércoles su primer Consejo de Administración tras los últimos cambios aprobados en la junta general de accionistas del 12 de diciembre. En la reunión se han formalizado todos los acuerdos de refinanciación de la compañía por valor de hasta 770 millones de €, así como la entrada de la SEPI como accionista con un 7,8%, y la compra del 27.9% por parte de un consorcio vasco. El consejo ha decidido también el traslado de la sede social y fiscal de Talgo a Álava, origen de la compañía en 1942.