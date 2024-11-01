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Taiwán es inmensamente vulnerable al suministro de gas desde el Golfo Persico, en 11 días se quedan sin reservas [eng]

Taiwán es inmensamente vulnerable al suministro de gas desde el Golfo Persico, en 11 días se quedan sin reservas [eng]

El coronel Grant Newsham, retirado del Cuerpo de Marines de los EE. UU., advirtió que el suministro energético de Taiwán proveniente de Oriente Medio es "inmensamente vulnerable". Taiwán importa aproximadamente el 96% de su energía. Alrededor de un tercio de su petróleo y gas natural licuado (GNL) provino de Oriente Medio el año pasado. Destacó que las reservas de gas natural de la isla son críticas, estimadas en solo 11 días de suministro. Cualquier interrupción energética prolongada obligaría a elegir entre priorizar industria o población.

| etiquetas: geopolítica , guerra , economía , petróleo , industria
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11 comentarios
14 3 0 K 166 actualidad
jm22381 #5 jm22381
Al final piden unirse a la China comunista gracias a Trump
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tul #2 tul
taiwan, corea del sur, japon... reciben como el 90% del petroleo que consumen por ormuz, se van a reir
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Gry #4 Gry
Los EEUU producen un montón de GNL, pueden cortarle el grifo a España y mandarlo a Taiwán.

¿No dijo Trump que iban a cortar las relaciones comerciales con nosotros?
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alehopio #3 alehopio
La dependencia energética de Taiwán, en el punto de mira, mientras la guerra con Irán pone de manifiesto sus vulnerabilidades.
asia.nikkei.com/business/energy/taiwan-energy-dependence-in-focus-as-i

Taiwán se prepara para afrontar el impacto del aumento de los precios de la energía y las interrupciones en el suministro, mientras que economistas y expertos advierten que la principal economía tecnológica de Asia es particularmente vulnerable a las consecuencias de la guerra con Irán.
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azathothruna #6 azathothruna
Nadie considera un escenario?
Si china le ofrece petroleo a taiwan a cambio de algo muy importante, se acabo la carrera por chips e ia.
Seria un pro gamer move
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josde #11 josde
Entonces si solo tienen para 11 días reservas, ya están casi agotadas.
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alehopio #9 alehopio
El mayor productor privado de la isla, Formosa Petrochemical (FPCC), ha declarado fuerza mayor en los envíos de etileno y propileno (precursores principales de los plásticos) debido a las interrupciones en el Estrecho de Ormuz que afectan la llegada de nafta (materia prima). Su craqueador No. 1 en Mailiao permanece cerrado indefinidamente. Los craqueadores No. 2 y No. 3 operan apenas al 70%.

Japón y Corea del Sur también están recortando drásticamente su producción de etileno este mes por los…   » ver todo el comentario
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#10 Pitchford
#9 El bitcoin subiría por falta de producción..:roll:
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cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
A ver, yo creo que si interceden con EE.UU e Israel para que detengan el ataque unilateral lo mismo la cosa se arregla.
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azathothruna #8 azathothruna
#1 Chips o petroleo.
No le da las neuronas a nadie en gringolandia, ni a kissinger, ni a obama, menos al zanahorio y sus acolitos
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ixo #7 ixo
China puede abastecerles de buena "mandanga" fósil, tienen un contacto en Irán sin problemas de suministro a través del estrecho de Ormuz. xD
El imbécil de Trump está alineando todos los patitos alrededor de China. :palm:
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menéame