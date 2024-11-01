Taiwán es inmensamente vulnerable al suministro de gas desde el Golfo Persico, en 11 días se quedan sin reservas [eng]

El coronel Grant Newsham, retirado del Cuerpo de Marines de los EE. UU., advirtió que el suministro energético de Taiwán proveniente de Oriente Medio es "inmensamente vulnerable". Taiwán importa aproximadamente el 96% de su energía. Alrededor de un tercio de su petróleo y gas natural licuado (GNL) provino de Oriente Medio el año pasado. Destacó que las reservas de gas natural de la isla son críticas, estimadas en solo 11 días de suministro. Cualquier interrupción energética prolongada obligaría a elegir entre priorizar industria o población.