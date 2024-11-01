Taiwán es inmensamente vulnerable al suministro de gas desde el Golfo Persico, en 11 días se quedan sin reservas [eng]

El coronel Grant Newsham, retirado del Cuerpo de Marines de los EE. UU., advirtió que el suministro energético de Taiwán proveniente de Oriente Medio es "inmensamente vulnerable". Taiwán importa aproximadamente el 96% de su energía. Alrededor de un tercio de su petróleo y gas natural licuado (GNL) provino de Oriente Medio el año pasado. Destacó que las reservas de gas natural de la isla son críticas, estimadas en solo 11 días de suministro. Cualquier interrupción energética prolongada obligaría a elegir entre priorizar industria o población.
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¿No dijo Trump que iban a cortar las relaciones comerciales con nosotros?
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Taiwán se prepara para afrontar el impacto del aumento de los precios de la energía y las interrupciones en el suministro, mientras que economistas y expertos advierten que la principal economía tecnológica de Asia es particularmente vulnerable a las consecuencias de la guerra con Irán.
Si china le ofrece petroleo a taiwan a cambio de algo muy importante, se acabo la carrera por chips e ia.
Seria un pro gamer move
Japón y Corea del Sur también están recortando drásticamente su producción de etileno este mes por los… » ver todo el comentario
No le da las neuronas a nadie en gringolandia, ni a kissinger, ni a obama, menos al zanahorio y sus acolitos
El imbécil de Trump está alineando todos los patitos alrededor de China.