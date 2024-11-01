edición general
Tailandia primer cliente del Airbus A330 MRTT+

La Fuerza Aérea de Tailandia firma la compra del primer Airbus A330 MRTT+, la versión basada en el A330-800, con entrega en 2029.

