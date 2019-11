‘E.T.’ regresa en un cortometraje [ENG]  

Un cortometraje reúne a E.T. El extraterrestre con Henry Thomas, quien interpretó a Elliott en 1982. Titulado A Holiday Reunion, muestra E.T. regresando a la Tierra y reconectando con Elliott, ahora casado y con dos hijos. Steven Spielberg respondió favorablemente a la idea de la agencia de publicidad de la compañía de telecomunicaciones comcast. El corto tiene una duración de cuatro minutos y ha sido supervisado por Spielberg mientras Lance Acord, director de fotografía de películas como Lost in Translation se ha encargado de la dirección.