T-E-R-R-O-R-I-S-M-O de Estado  

Teherán, está siendo bombardeada por Estados Unidos e Israel indiscrimindamente, mientras nos venden la vieja mentira de los “ataques precisos”. La Casa Blanca incluso ha llegado a difundir vídeos celebrándolo como si fuera propaganda de guerra pop. Imaginaros que hace eso Putin, o Chávez o Xi. Trump prometió en 2024 que no habría guerras, y sin embargo en apenas 14 meses ha bombardeado 14 países y ha entrado en guerra con Irán. Un imperio con dinero para destruir ciudades a miles de kms, pero no para garantizar dignidad a su propia gente.
| etiquetas: terrorismo , eeuu , irán , asesinatos , burla , nazis , bombardeos , mentiras
Una guerra en la que, como de costumbre nadie quiere anunciar sus bajas reales, pero en la que de manera incomprensible, los nazis no quieren tampoco enseñar la destrucción real que causan, aunque sí les gusta presumir de causar destrucción. No enseñemos cadáveres de niños, no vaya a ser que la gente empatice demasiado con las víctimas. Que parezcan personajes malvados de cuentos de ficción.