T-E-R-R-O-R-I-S-M-O de Estado  

Teherán, está siendo bombardeada por Estados Unidos e Israel indiscrimindamente, mientras nos venden la vieja mentira de los “ataques precisos”. La Casa Blanca incluso ha llegado a difundir vídeos celebrándolo como si fuera propaganda de guerra pop. Imaginaros que hace eso Putin, o Chávez o Xi. Trump prometió en 2024 que no habría guerras, y sin embargo en apenas 14 meses ha bombardeado 14 países y ha entrado en guerra con Irán. Un imperio con dinero para destruir ciudades a miles de kms, pero no para garantizar dignidad a su propia gente.