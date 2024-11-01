Sustancias legales que matan a sus consumidores y sustancias ilegales que matan a sus productores

El consumo de azúcar y carne procesada causa más muertes que el consumo de cocaína. Son el prohibicionismo y la guerra contra las drogas los que provocan muerte y violencia estructural en las fases de producción y comercio de drogas en América Latina.
¿Que es mas nutritivo los ultraprocesados o las drogas?
La droga es la auténtica salud
m.youtube.com/watch?v=o4Hmp7Z42qA
Delay invita, que esta puesto sobre el tema.
Pero “ El consumo de azúcar y carne procesada causa más muertes que el consumo de cocaína” esta tontería de comparación lo mata…
Yo estoy a favor de que las drogas sean legalizadas. Con educación y un buen entendimiento de las consecuencias.
El que se quiera joder la vida y la de sus seres queridos, como lo hace el gordo que se beba 2 litros de Coca-Cola al día, pues allá el.
Eso sí que dice bastante de ti, campeón