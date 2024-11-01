edición general
Sustancias legales que matan a sus consumidores y sustancias ilegales que matan a sus productores

El consumo de azúcar y carne procesada causa más muertes que el consumo de cocaína. Son el prohibicionismo y la guerra contra las drogas los que provocan muerte y violencia estructural en las fases de producción y comercio de drogas en América Latina.

Pertinax #2 Pertinax *
De la colección de relaciones chorras, hoy les traemos...
#4 txepel
Y más que el gas sarín, los residuos nucleares o los hongos de colores muy vivos.
capitan__nemo #6 capitan__nemo
La droga si que nutre de verdad.

¿Que es mas nutritivo los ultraprocesados o las drogas?

La droga es la auténtica salud
m.youtube.com/watch?v=o4Hmp7Z42qA  media
MacMagic #1 MacMagic *
Pues nada, coca para todos.

Delay invita, que esta puesto sobre el tema.
Delay #3 Delay *
#1 Tu trolentario dice más de ti que de mí :-P
Don_Pixote #7 Don_Pixote
La verdad que el artículo esta bien

Pero “ El consumo de azúcar y carne procesada causa más muertes que el consumo de cocaína” esta tontería de comparación lo mata…


Yo estoy a favor de que las drogas sean legalizadas. Con educación y un buen entendimiento de las consecuencias.

El que se quiera joder la vida y la de sus seres queridos, como lo hace el gordo que se beba 2 litros de Coca-Cola al día, pues allá el.
MacMagic #5 MacMagic *
#_3 contestar e ignorar no solo dice nada de ti, dice que eres un cobarde. Pero vamos, no me sorprende de gente como tú, valiente detrás de una pantalla.

Eso sí que dice bastante de ti, campeón
