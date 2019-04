Susanna Griso pregunta a Ángel Hernández si ayudó a morir a su mujer "para incidir en la campaña"  

La presentadora ha entrevistado al hombre que fue detenido el pasado miércoles por ayudar a su mujer, enferma de esclerosis múltiple desde 1989, a cumplir su deseo de morir dignamente. "¿Por qué decidió hacer esos vídeos, para protegerse? ¿Para que quedase claro que era la voluntad de María José? ¿O porque quiere usted incidir en la campaña y en el debate político?", ha preguntado incisiva. Ante la pregunta, Hernández ha respondido tajante: "No, no, no, la campaña electoral me la trae al pairo".