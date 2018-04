El Supremo rechazará la extradición de Puigdemont si no es por rebelión

a es sabido que la puesta en libertad de Carles Puigdemont no gustó nada al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, ni tampoco a los miembros del gobierno de Mariano Rajoy ni a otros políticos que consideran que tendría que estar encarcelado como sus compañeros de Govern lo están en España. Ahora, sin embargo, el tribunal va un paso más allá y asegura que no aceptara la extradición del president si no es por el delito de rebelión, castigado con penas de hasta 20 años de prisión.