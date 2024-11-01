edición general
El Supremo de Israel concluye que el Gobierno no da una alimentación adecuada a los presos palestinos

El Tribunal Supremo de Israel dictamina que las autoridades penitenciarias no están alimentando adecuadamente a “presos de seguridad” palestinos. Le insta a tomar medidas para que tengan alimentos suficientes “para cubrir sus necesidades básicas”. La denuncia se presentó en abril de 2024 por la Asociación de Derechos Civiles de Israel (ADCI) y la organización Gisha, alegan que el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Ben Gvir, y el Servicio de Prisiones de Israel habían reducido deliberadamente las raciones para que pasaran hambre.

Khadgar #1 Khadgar
¿Significa esto que el Tribunal Supremo israelí es... antisemita y terrorista? :roll:
#3 Hombre_de_Estado
#1 Pues eso parece:
- Tras conocerse la sentencia, el propio Ben Gvir ha cuestionado que los jueces firmantes sean “de Israel” y ha denunciado que el tribunal “por desgracia protege a los asesinos y abominables violadores de Nujba”, las fuerzas especiales de las milicias de Hamás.
- También el ministro de Justicia, Yariv Levin, ha cargado contra la sentencia “de dos jueces del Supremo que obligan a dar más comida a los peores terroristas mientras los rehenes pasan hambre en los túneles”.
Khadgar #4 Khadgar
#3 Si es que son más predecibles que una moneda de una cara. :hug:
Aokromes #6 Aokromes
#4 una moneda de 2 caras xD
Aokromes #5 Aokromes
#1 y esperate que no sufran algun atentado "de hamas"
Veelicus #2 Veelicus
Pues para que lo digan estos como sera el tema... pero nada nuevo, Kallas y Von der Pfizer apretaran los puñitos y diran que eso esta mal pero que hay que analizarlo en profundidad
