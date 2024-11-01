El Supremo de Israel concluye que el Gobierno no da una alimentación adecuada a los presos palestinos

El Tribunal Supremo de Israel dictamina que las autoridades penitenciarias no están alimentando adecuadamente a “presos de seguridad” palestinos. Le insta a tomar medidas para que tengan alimentos suficientes “para cubrir sus necesidades básicas”. La denuncia se presentó en abril de 2024 por la Asociación de Derechos Civiles de Israel (ADCI) y la organización Gisha, alegan que el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Ben Gvir, y el Servicio de Prisiones de Israel habían reducido deliberadamente las raciones para que pasaran hambre.
- Tras conocerse la sentencia, el propio Ben Gvir ha cuestionado que los jueces firmantes sean “de Israel” y ha denunciado que el tribunal “por desgracia protege a los asesinos y abominables violadores de Nujba”, las fuerzas especiales de las milicias de Hamás.
- También el ministro de Justicia, Yariv Levin, ha cargado contra la sentencia “de dos jueces del Supremo que obligan a dar más comida a los peores terroristas mientras los rehenes pasan hambre en los túneles”.