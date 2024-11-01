El Supremo condena a un investigador a retirar nueve publicaciones por plagiar a un compañero de departamento

El Tribunal Supremo ha condenado al investigador Francisco Álamo Felices, de la Universidad de Almería, por una “cantidad ingente de plagios” a un colega, José R. Vallés Calatrava, con el que había colaborado en el pasado. En una providencia fechada el pasado mes de octubre y adelanta por la web especializada Retraction Watch, el Supremo rechaza el último recurso de Álamo Felices y confirma la condena –civil, no penal– impuesta en el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Almería en 2019 y avalada por la Audiencia Provincial en 2023,