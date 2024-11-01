edición general
El Supremo avala que Hacienda sancione a testaferros aunque sea por operaciones legales

El fallo precisa que la ausencia de simulación no excluye la existencia de conductas abusivas destinadas a evitar el pago de impuestos

loborojo #1 loborojo
Otro posible delito que Alberto González Amador defraudador confeso aún no ha confesado
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Legal .. lo que de dice legal, no debe ser ninguna operación donde una persona asume la identidad de otra para para que esta defraude a hacienda.

Por si no es para defraudar, no se llama testaferro, se llama administrador.
