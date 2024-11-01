edición general
El Supremo abre una causa a Alvise por acosar a sus dos eurodiputados

El Supremo abre una causa a Alvise por acosar a sus dos eurodiputados

El alto tribunal pone en marcha nuevas diligencias contra el parlamentario de extrema derecha por revelación de secretos y acoso contra Nora Junco y Diego Solier, los dos integrantes originales de 'Se Acabó La Fiesta'

valandildeandunie #4 valandildeandunie
Tiene más imputaciones que diputados xD xD
manzitor #1 manzitor
Pese a todo, creo que a este le va caer la del pulpo, con agravante de torpe, muy torpe.
Thornton #11 Thornton
#1 Joder, es que lo tiene todo. No falla ni una. Tiene todos los requistos, cum laude, para ser un fascista casposo.
pitercio #2 pitercio
Que no pare la fiesta :troll: Veremos a este payaso pisar el trullo, su retraso no lo atenuará lo suficiente.
#3 omega7767
la ultraderecha acosando ..... algo inherente
Catacroc #5 Catacroc
Si se vuelve a presentar vuelve a salir. Los que le apoyan estan con el por su incansable lucha contra la corrupcion politica.
#8 soberao
#5 "Si se vuelve a presentar vuelve a salir."
Tampoco está tan claro, a ver qué cryptobro le presta ahora la pasta y quien le paga su estancia de " Erasmus" en el Parlamento Europeo y más cuando se puede votar al PP y VOX que son igual de puteros.
Encima éste no puede montar una fundación como Aznar o Espinosa de los Monteros que para eso hay que dar la imagen seriedad, imagen que no tiene ni tendrá nunca.
sat #10 sat
Alvise dirá que es una persecución, un montaje de las élites porque es el único que se atreve a denunciar las corruptelas y que el mes que viene ya, sí que sí, sortea su sueldo. Sus acólitos está acostumbrados a comer mierdas de esa índole.
#6 Eukherio
El que venía a limpiar la política en España y perdió el control de su propio grupo parlamentario en menos de un año.
keiko_san #7 keiko_san
Lo más triste es que cualquier papanatas de estos aparezca, se monte un partido y haya gente que le de su voto
#9 Eukherio
#7 No, la parte triste es que vayan de ridículo en ridículo, como Alvise, y la mitad de sus votantes sigan queriendo repetir. El SALF tiene poco más de un año y su líder ya ha aparecido en audios aceptando dinero a cambio de favores, ha perdido el control de su grupo parlamentario y se ha pasado por el forro de los huevos sus dos grandes promesas: sortear el sueldo y revelar un caso de corrupción tan jodido que nos iba a dejar a todos con el culo torcido. Pese a todo ello Alvise ha pasado de un 4% a un 2% según las encuestas.
