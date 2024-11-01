El Supremo abre una causa a Alvise por acosar a sus dos eurodiputados

El alto tribunal pone en marcha nuevas diligencias contra el parlamentario de extrema derecha por revelación de secretos y acoso contra Nora Junco y Diego Solier, los dos integrantes originales de 'Se Acabó La Fiesta'
| etiquetas: alvise , se acabó la fiesta
Tampoco está tan claro, a ver qué cryptobro le presta ahora la pasta y quien le paga su estancia de " Erasmus" en el Parlamento Europeo y más cuando se puede votar al PP y VOX que son igual de puteros.
Encima éste no puede montar una fundación como Aznar o Espinosa de los Monteros que para eso hay que dar la imagen seriedad, imagen que no tiene ni tendrá nunca.