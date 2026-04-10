Superar los LLM: por una IA improbable

La tecnología de la IA no es socialmente neutra; la imprenta, la radio o internet tampoco lo eran. Cada una de estas tecnologías ha facilitado y hecho más accesible el intercambio de información. Cada una de ellas redistribuyó al mismo tiempo el poder de transmitir mensajes y de ser escuchados. Cada una de ellas sufrió finalmente la concentración propia de las industrias de red: costos fijos que crean barreras de entrada, rendimientos crecientes que benefician a los actores ya establecidos, efectos de red que convierten el tamaño en una ventaja