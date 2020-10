Me sumo a la felicitación del Tribunal Supremo, señor Rajoy (opinión)

Si el señor Rajoy se siente gratificado por la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que confirma la decisión de la Audiencia Nacional (AN) por la que se condenó al PP "exclusivamente" por ser partícipe a titulo lucrativo de las operaciones de la trama Gürtel, no voy ser yo quien empañe su alegría por el espaldarazo. No tengo el más mínimo reparo en sumarme a la felicitación. Pienso, no obstante, que el expresidente del PP y del Gobierno se ha precipitado al expresar su satisfacción.