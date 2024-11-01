edición general
Sumar exige al Ministerio de Defensa una respuesta ante los abusos laborales en la base militar de Rota

Esther Gil de Reboleño reclama al Gobierno que ponga fin a la “impunidad” de la empresa estadounidense que gestiona los servicios de la base

Yanquis, ¡largaos de España!
