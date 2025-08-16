Sumar califica de "fiasco" la reunión entre Estados Unidos y Rusia: "Ni de Putin ni de Trump vendrá la paz"

Movimiento Sumar ha calificado de "fiasco" la reunión mantenida entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, en Anchorage (Alaska) y considera que la "paz" no vendrá de la mano de ninguno de estos mandatarios.Para Sumar, las tres horas y media de conversaciones entre las delegaciones de Trump y Putin han sido "un espejo de la parálisis" a las que han llevado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con la utilización del veto.