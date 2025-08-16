edición general
Sumar califica de "fiasco" la reunión entre Estados Unidos y Rusia: "Ni de Putin ni de Trump vendrá la paz"

Movimiento Sumar ha calificado de "fiasco" la reunión mantenida entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, en Anchorage (Alaska) y considera que la "paz" no vendrá de la mano de ninguno de estos mandatarios.Para Sumar, las tres horas y media de conversaciones entre las delegaciones de Trump y Putin han sido "un espejo de la parálisis" a las que han llevado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con la utilización del veto.

#4 BurraPeideira_
La UE hace una década trataba de impedir una guerra proxy entre EEUU y Rusia por Ucrania, ahora EEUU parece que se sale y los europeos queremos ser más papistas que el Papa aunque seamos los que más pierden con la guerra sin ganar absolutamente nada a cambio.

Si hace 10 años nos dijeran que iba a haber un partido de izquierda alternativa en España que iba a ser proOTAN nadie lo creería.
#8 Duke00
#4 Si hace 10 años nos dijeran que parte de los antiOTAN iban a pasar a ser proimperoalistas...
#12 Tunguska08Chelyabinsk13
#8 Proimperalistas sería financiar a Rusia.
#15 harverto
#4 La OTAN sin EEUU es como La Que se Avecina sin vecinos, amos, no me jodas.
El tito Trump ha hecho que USA sea de los malotes -antes ya lo era, pero invitaba- , así que, a tomar por culo y a buscarse la vida.
Una UE, además de lo económico, en lo militar, orgías más raras se han visto.
#3 ur_quan_master
Mi opinión como europeo es que ya que UE no ha sido invitada hay aceptar los que acuerden o no y comenzar desde hoy a diseñar una defensa europea totalmente independiente de EEUU.
#11 Tunguska08Chelyabinsk13
#3 Los que mandan en la UE tienen claro su papel: PAGAFANTAS!
#13 ur_quan_master
#11 discrepo: las fantas las pagamos tú y yo mientras los que mandan se lo llevan calentito.
Von der Leyen o Rutte no hacen nada gratis.
#14 Tunguska08Chelyabinsk13
#13 Si claro, el papel de la UE como organización, no a nivel personal, cuando el cínico de Borrell decía que habría que ducharse con agua fría para ahorrar gas, tenía claro que no iba dar ejemplo. Y así todos los que pululan por ahí.
#9 Tunguska08Chelyabinsk13
De Putin si (si no se muere ántes de que acabe la guerra), porque o conquista toda Ucrania (muy improbable) y no hace falta firmar nada, o se acaba como casi todas las guerras con la firma de un tratado.
#6 HAL9K
De Trump no lo niego, pero de Putin sí vendrá la paz, de una forma u otra, básicamente porque es el causante.
#5 drstrangelove
Pues claro que no vendrá la paz, Rusia avanza firme hacia el Oeste, y USA ante la coyuntura se hace una limonada, se dedica a vender armamento a Europa, que es la que paga.

Quizás deberíamos reunirnos nosotros con Putin y alcanzar algún acuerdo sin USA.
#10 Tunguska08Chelyabinsk13
#5 Si bueno, pero Rusia no se va a sentar con la UE, que tiene por discurso, "hasta la toma de Moscú!!!"
#2 Josecoj
#1 A lo mejor tienen en cuenta la tuya, qué parece que eres un Ente mucho más relevante que no para de soltar gilipolleces en Menéame
2 K 28
#7 antesdarle
#1 vienen a menéame a buscar la opinión de Manolo Tenaza
