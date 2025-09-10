El suicidio en personas mayores: datos, factores de riesgo y consejos para prevenirlo

Las personas mayores presentan mayor riesgo de suicidio consumado en comparación con otros grupos de edad. La depresión y las enfermedades invalidantes son los principales factores de riesgo de suicidio en la vejez. Mantener vínculos sociales y un proyecto vital protege frente al riesgo de suicidio en personas mayores. Cada año se suicidan cerca de 720.000 personas. En este contexto, los ancianos tienen un mayor riesgo de suicidio consumado que cualquier otro grupo de edad en todo el mundo, según un estudio publicado en el BMJ.