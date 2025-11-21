Sudáfrica y el grito silencioso: el clamor de las mujeres contra la violencia de género

Una protesta simbólica pone en evidencia la alarmante tasa de feminicidios en Sudáfrica: 15 mujeres que mueren diariamente en Sudáfrica por violencia de género, cinco veces más que el promedio mundial. La cifra es escalofriante, una mujer sudafricana es asesinada cada 90 minutos. Las mujeres participantes, muchas de ellas supervivientes del abuso, mostraban en sus rostros dolor, rabia y determinación. Algunas sostenían carteles con leyendas como “¿Por qué nos odian?” y “Mi cuerpo no es tu escena del crimen”.