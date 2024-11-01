Las subvenciones científicas de la UE financian la tecnología militar israelí (inglés)

Desde el inicio del genocidio en Gaza, la UE ha concedido a las empresas tecnológicas israelíes dirigidas por exsoldados de las Fuerzas de Defensa de Israel casi 500 millones de euros en subvenciones para investigación. Algunos de los fundadores de estas empresas tecnológicas han servido como reservistas en Gaza y, al menos en un caso, la tecnología se ha utilizado para contribuir al genocidio.