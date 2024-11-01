edición general
Las subvenciones científicas de la UE financian la tecnología militar israelí (inglés)

Desde el inicio del genocidio en Gaza, la UE ha concedido a las empresas tecnológicas israelíes dirigidas por exsoldados de las Fuerzas de Defensa de Israel casi 500 millones de euros en subvenciones para investigación. Algunos de los fundadores de estas empresas tecnológicas han servido como reservistas en Gaza y, al menos en un caso, la tecnología se ha utilizado para contribuir al genocidio.

#3 Dedalos
Vaya, nos estamos enterando al final de que Israel es un engendro de la propia UE. Ya empezamos a entender por que es intocable.

Tendremos que concluir al final que la Unión Europea es una asociación terrorista.
#9 unocualquierax
#3
La UE no, los dirigentes políticos de la UE sí.
Van por libre sin importarles la opinión de los ciudadanos a los que se supone representan. Ellos son los terroristas.
Mauro_Nacho #8 Mauro_Nacho
Israel recibe ayudas de todos los lados, es pura corrupción, el lobby israelí maneja la política, son unos mafiosos. Siempre en todos lados aparece Israel.
Asimismov #1 Asimismov
Cuando quieras hacer algo que está prohibido en tu país, pacta su hondtruucion en Israel, son los mejores piratas.
#6 pirat
#1 Por algo es la meca del tráfico de órganos.
Asimismov #10 Asimismov *
#6 y de la informática pirata,
y de la bioingeniería antiética,
y del blanqueo de capital,
y de refugio de pederastas judíos,
y ... de empresas de seguridad ilegítima
Sandilo #2 Sandilo
TITULAR: Las subvenciones científicas de la UE financian la tecnología militar israelí.

ENTRADILLA: Algunos de los fundadores de estas empresas tecnológicas han servido como reservistas en Gaza y, al menos en un caso, la tecnología se ha utilizado para contribuir al genocidio.


En fin…
#4 Dedalos *
#2 Y?
security_incident #5 security_incident
#2 500 millones de Euros en subvenciones a Israel. Desde el 7 de Octubre de 2023 o_o .

insumisión fiscal ya. Va a pagar impuestos su puta madre
sotillo #7 sotillo
#2 Que digo que los tribunales de aquí lo mismo podrían encausar… nada, no dije nada, una tontería
