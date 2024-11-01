Las subvenciones científicas de la UE financian la tecnología militar israelí (inglés)

Desde el inicio del genocidio en Gaza, la UE ha concedido a las empresas tecnológicas israelíes dirigidas por exsoldados de las Fuerzas de Defensa de Israel casi 500 millones de euros en subvenciones para investigación. Algunos de los fundadores de estas empresas tecnológicas han servido como reservistas en Gaza y, al menos en un caso, la tecnología se ha utilizado para contribuir al genocidio.
| etiquetas: tecnología militar , israel , genocidio de gaza , unión europea
Tendremos que concluir al final que la Unión Europea es una asociación terrorista.
La UE no, los dirigentes políticos de la UE sí.
Van por libre sin importarles la opinión de los ciudadanos a los que se supone representan. Ellos son los terroristas.
y de la bioingeniería antiética,
y del blanqueo de capital,
y de refugio de pederastas judíos,
y ... de empresas de seguridad ilegítima
En fin…
insumisión fiscal ya. Va a pagar impuestos su puta madre