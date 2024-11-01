Street Fighter: Assassin's Fist [The Movie] [ENG]

El cortometraje Street Fighter: Legacy, un proyecto personal de Joey Ansah y Christian Howard, se estrenó en YouTube en 2010 como prueba de concepto. Durante la Comic-Con de San Diego de 2012, Capcom anunció que había otorgado los derechos a los creadores para seguir adelante con el proyecto. A diferencia de la mala acogida de las anteriores películas de acción real de Street Fighter, Assassin's Fist ha sido aclamada como la mejor y más fiel adaptación de la franquicia.