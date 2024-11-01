·
Streameast cae: cierran la página ilegal que reunía a millones de aficionados al deporte
Streameast, con 1,600 millones de visitas, fue clausurado en Egipto; aficionados lamentan el fin del sitio más famoso de piratería deportiva
etiquetas
streameast
cae
cierra
#1
cabobronson
Vaya!!! Y ahora qué?
Sugerencias...
#2
cenutrios_unidos
#1
Paga a Florentino y Movistar.
Aunque yo directamente dejaría de ver esa mierda y me centraría en los documentales de la 2.
Aunque yo directamente dejaría de ver esa mierda y me centraría en los documentales de la 2.