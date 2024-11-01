·
Stonehenge, epicentro de la nueva novela de Ken Follet
El escritor presenta en Londres «El círculo de los días», su nueva novela que saldrá en España el 23 de septiembre
etiquetas
:
ken follet
,
stonehenge
,
novelas
,
libros
,
literatura
#1
victorjba
¿Será tan gordo como los pedruscos de Stonehenge... o más?
