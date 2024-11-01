Stjärnport 3000 - Manual de instrucciones

Stjärnport 3000

PORTAL INTERESTELAR – MANUAL DE INSTRUCCIONES

AVISO

Como usuario del portal interestalar Stjärnport 3000 usted renuncia a formular cualquier tipo de reclamación ante cualquier instancia, ya sea como resultado del uso debido o indebido del mismo, contra el distribuidor o el fabricante, si es que logra encontrarlo.

1. Preparativos

No sitúe el portal junto a desniveles, fuentes de calor o frío, no lo sumerja en el agua o cualquier otro líquido, (para organismos acuáticos el fabricante ofrece otro modelo). Evite las condiciones de presión, inducción electromagnética y cualquier otra radiación fuera de los márgenes propios del ambiente.

2. Puesta en marcha

Conecte el suministro de energía y presione el botón con el símbolo de “encendido” en la consola de mandos. Utilice la fuente de energía ofrecida por el fabricante (se vende por separado). El uso de fuentes de energía mal reguladas podría resultar en la emisión de radiación ionizante adicional.

No interrumpa el suministro de energía durante la operación del portal, para un apagado seguro apártese del resplandor azul y vuelva a presionar el botón “encendido” en la consola de mandos.

3. Funcionamiento del portal

El portal le permite navegar por la red de portales compatibles en tiempo real, esto es desplazar físicamente su organismo a otros lugares distantes en tiempo cero ¹.

CONSIDERACIONES NECESARIAS

Acerca de la dilatación temporal

Entre los diversos destinos a los que puede acceder a través del portal, es posible que encuentre algunos con desfases temporales significativos. El viaje de regreso será posible siempre y cuando la unidad en el punto de partida original continúe operativa en el momento de conexión en su tiempo propio².

Teniendo en cuenta la tecnología propuesta pueden darse tres supuestos básicos:

0. Desfase temporal neutro o equivalente

En el caso ideal, cuando el portal de destino se haya bajo una “presión temporal” igual o parecida al portal de partida, el desfase temporal causado por los fenómenos de dilatación del cosmos puede ser negligible o suponer molestias menores: reajuste de relojes, jet lag, y alteraciones leves del ritmo circadiano.

Se denota indistintamente con las fórmula A=B o a=b para desfases neutros y A~B o a~b para desviaciones dentro del stándar del fabricante.

+1. Desfase temporal positivo (incremental)

Hablamos de desfase temporal positivo o incremental cuando la presión temporal del portal de destino es mayor que la del portal de partida con la expresión pleonásmica: A>b que en alguna literatura puede verse resumida como +b o +B.

Siguiendo en la larga tradición de fabricantes de portales interestelares que considera que las cosas importantes vale la pena mencionarlas por duplicado. Las cosas importantes vale la pena mencionarlas dos veces.

Así, cuando el portal opera una conexión con desfase positivo, el usuario, que seguirá teniendo una experiencia y percepción del flujo del tiempo normal, hallará en su viaje de regreso³ que el tiempo transcurrido en el contexto donde se sitúa el portal de partida es MAYOR que el experimentado al otro lado del portal de destino.

Dicha situación puede generar la errónea impresión de “viajes en el tiempo”.

Las diferentes situaciones de presión temporal de las diversas localizaciones a lo largo de las innumerables galaxias pueden ser descritas como arcos de circunferencia, cuya longitud expresa la duración de la estancia tras el portal de destino.

La diferencia entre las longitudes de los arcos, que representan del tiempo efectivamente transcurrido como tiempo propio (TET), pueden resumirse también en forma de número racional o fracción.

Así, cuando un desplazamiento neutro se define con una relación 1/1, un desplazamiento a una presión temporal que doble la del punto de origen se expresaría como 2/1, siendo siempre el resultado de la división MAYOR que 1.

Las implicaciones de los desplazamientos con desfases temporales de Gran Magnitud comprenden desde acumulación de deudas y pérdida de allegados a situaciones de incomunicación por evolución de los lenguajes o situaciones de vulnerabilidad xenófoba por cambios en la especie dominante. El fabricante recomienda que los viajes con desfase de Gran Magnitud sean sólo de ida.

-1. Desfase temporal negativo (decremental)

El caso opuesto al descrito, cerrando el abanico de posibilidades, es el desfase negativo, denotado como a<B o -b y -B. Son las situaciones donde el numerador es MENOR que el denominador y el resultado es decimal, o sea menor que 1, por ejemplo 1/2.

En este caso el TET en la localización de partida, definido habitualmente en grados de Tiempo Único Universal, es MENOR que el experimentado en el lugar de destino. Se trata por lo tanto de un desplazamiento desde un radio MENOR a uno mayor. Se considera decremental porque el viaje definitorio de la experiencia es el de regreso, siempre que éste se produzca. Caso contrario carece de sentido hablar de desfase por no existir elemento de contraste.

En este tipo de desplazamientos cabe esperar situaciones tales como envejecimiento prematuro, cansancio y a largo plazo distanciamiento social, aislamiento, genialidad y locura.

A diferencia de los desfases positivos, donde la dilatación es potencialmente ilimitada⁴, el desfase negativo tiene la característica limitación del periodo de experiencia vital del usuario.

Por lo tanto, el tipo de desplazamiento negativo tiene una Magnitud Máxima (MM), al contrario que el desfase positivo.

ACERCA DE LA INFORMACIÓN

Una consideración importante, siempre desde el punto de vista del contexto del portal de origen, es la relacionada con la información. Por lo hasta aquí expuesto cabe deducir que en desplazamientos positivos se experimenta una pérdida de la Información Teórica Estimada (ITE) y en desplazamientos negativos se produce un incremento. Por lo tanto los cambios en la información son inversamente proporcionales al sentido del desplazamiento en el eje de desfase temporal.

LA ILUSIÓN DEL TIEMPO

Se hace necesaria la comprensión de los mecanismos del reloj cósmico para la operación satisfactoria de los portales. El usuario debe siempre tener presente que el desplazamiento efectivo se realiza en coordenadas espaciales y el desfase temporal experimentado es sólo una consecuencia del cierre de una operación con viaje de regreso.

Para evitar consecuencias no deseadas, se recomienda encarecidamente no conectar con localizaciones de las que no se tenga certeza tanto de la ubicación física del portal de destino así como de la situación de presión temporal, ya que podrían dar lugar a desfases GM inesperados.

Por ejemplo, podría usted tomar un café en una localización cercana al núcleo galáctico vecino y volver puntualmente para el entierro de su tatara-tatara-tatara nieto. O descubrir que su mundo ahora es regido por una especie de saltamontes telépatas mutantes con la que usted no podría comunicarse, en caso de desearlo.

El fabricante quiere recalcar que esto no es defecto o carencia alguna de la tecnología adquirida si no resultado de las propiedades intrínsecas del cosmos. Opere el portal con precaución.

Aviso a navegantes:

Algunos comerciantes de principios cuestionables podrían presentarle la tecnología como una “máquina del tiempo”, uso que no es en ningún caso objeto del diseño si no un fenómeno emergente que podría resultar en cuestionamientos acerca de la integridad física del usuario en diversos modos, por no hablar de la mental.

Para el uso adecuado del portal el usuario debe comprender la noción de Tiempo Único Universal (TUU) y que las diferentes localizaciones experimentan tiempos propios diferentes en función de su situación de presión temporal, siempre como resultado de la densidad energética. Puede encontrar bases de datos disponibles comercialmente con la información de las diferentes galaxias y cúmulos estelares. El fabricante se exime de cualquier responsabilidad derivada del uso de información suministrada por otros fabricantes.

4. Operación del portal

Con el dispositivo en situación de “encendido”, aproxímese al resplandor azul que emana de la estructura circular rotatoria. No opere el portal sin la estructura de protección con la que se suministra.

No permanezca con su organismo más tiempo del imprescindible en el umbral de luz. Su portal cuenta con los mecanismos de protección que la legalidad exige a los fabricantes en casi todas las galaxias, pero una guía de buenas prácticas es básica para evitar situaciones de entumecimiento de miembros, trastornos circulatorios o en casos extremos el conocido como “efecto espagueti”.

El portal no está diseñado como máquina de “succión”, absténgase por lo tanto de usos no previstos por el fabricante.

SELECCIÓN DEL DESTINO

Desde la consola de mandos, pulse una vez el botón con el símbolo “destino”. Después de eso, los símbolos del dial en la estructura circular del portal deberían iluminarse de forma intermitente.

Note que, además de la consola de mandos situada en la base (puede variar según el modelo), hay otros tres puntos en la estructura circular del dial en disposición de 90º, corresponden a los tres ejes del espacio tridimensional.

El portal, por defecto, está configurado para operar en el modo “automático” con destinos prefijados. Jamás opere el portal en modo “manual” más que bajo su responsabilidad y conociendo las condiciones del destino introducidas, con fines de investigación. Puede acceder al modo “manual” pulsando el botón con el símbolo “destino” dos veces. Entones parpadearán los tres indicadores del eje de coordenadas en la estructura del dial circular y podrá introducir las coordenada deseadas libremente dentro del rango de operación. Si se desea regresar, se recomienda que coincidan con las de otro portal operativo.

Aviso a navegantes:

Comerciantes de dudosa moral podrían ofrecerle el portal como dispositivo de “eutanasia asistida” mediante la asignación en modo manual en lo que se conoce como “coordenadas vacías”. Una vez más, no es el uso para el que el fabricante diseñó el aparato ni comparte la consideración de que la descompresión cósmica sea una forma digna de poner fin a la experiencia vital.

Desde la consola de mandos podrá introducir las coordenadas de destino tanto en modo manual como automático. Se recomienda actualizar la base de datos del dispositivo con las ofrecidas por el fabricante en el mismo momento que sean publicadas. Caso contrario, en lugar de visitar una luna de Andrómeda podría hallarse flotando en un cinturón de asteroides y polvo, aunque no por mucho tiempo.

Si las coordenadas seleccionadas corresponden con las de otro portal activo, las tres luces del eje de coordenadas en el dial se apagarán y quedarán iluminadas las tres coordenadas de los ejes espaciales. Si desea indicaciones adicionales sobre la situación de densidad temporal en el portal de destino con el que establezca conexión deberá adquirir un modelo superior que seguramente no pueda pagar.

ATRAVESANDO EL UMBRAL

Una vez establecido el destino, tal como se indica en el punto anterior, aproxímese al resplandor que emanará de la estructura rotatoria del dial. No permanezca con ninguna parte de su organismo más tiempo del necesario por más que pueda resultarle “estimulante” o sienta “agradables cosquillas”.

La correlación entre los casos de errores de copia en el ADN y el uso de portales no ha sido demostrada con los sigmas necesarios para establecer firmemente una relación causal, por lo que el fabricante declina toda responsabilidad.

Se ha reportado casos de usos no previstos para seccionar toda clase de materiales, entres ellos wolframio, titanio, tungsteno, etcétera, mediante la interrupción del suministro de energía fuera de protocolo con dichos elementos situados en el umbral del portal. De nuevo, no es la función original del diseño por lo que el fabricante se desentiende de las consecuencias uso del portal para tales fines.

MARCAPASOS, STENTS, PRÓTESIS METÁLICAS E IMPLANTES CEREBRALES

Si usted ha sido implantado, ya sea en el cerebro o en cualquier parte de su cuerpo, no debería usar este modelo, mucho menos aún si el implante contiene cualquier tipo de aleación ferromagnética.

Si usted nota un fuerte dolor de cabeza al aproximarse al portal, cese la operación de inmediato.

Aviso a navegantes:

Una vez más, algunos comerciantes sin escrúpulos podrían ofrecerle el dispositivo como “detector de abducidos con implantes”. El impacto de las aleaciones metálicas contra la estructura del portal por el campo electromagnético generado podría dañar el dispositivo e interferir con su correcto funcionamiento. Encontrará soluciones comerciales diseñadas al efecto antes mencionado, tal uso invalida de forma irrevocable la garantía del aparato.

EL TÚNEL DE LUZ

Una vez traspasado el umbral, con las referidas precauciones, siga avanzando con normalidad.

Al poco notará un hormigueo, más notorio en las partes sensibles de su organismo. No se asuste, es su cuerpo desintegrándose para reintegrarse en su punto de destino, si todo sale bien.

El lapso en el que usted se convierte en Información Estructurada Sobre Ondas Lumínicas (IESOL) puede ser más o menos duradero en función de la distancia entre el portal de origen y el destino seleccionado, pero nunca más de unos breves segundos, dado el rango del modelo adquirido.

Tenga en cuenta que usted no se estará desplazando a través del espacio habitual, si no a través del rizado que el dispositivo ha producido hasta su destino. Por lo tanto, si transcurridos unos segundos usted no se rematerializa al otro lado del portal de destino, felicidades, se ha convertido usted en una estrella. Ya no podría usted reintegrarse pero seguirá brillando, si no por siempre, por mucho tiempo, seguramente más del que podría desear.

En una operación exitosa debería aparecer atravesando el portal de destino seleccionado, en el modo automático, o en el emplazamiento seleccionado mediante coordenadas en el modo manual.

LLEGANDO A DESTINO

Tenga en cuenta que los siguientes síntomas pueden ser o no esperables después del uso de portales:

-Cefaleas y migrañas

-Desorientación

-Balbuceos y tartamudez

-Náuseas

-Diarrea severa

-Sensación de prurito o comezón

-Dolor testicular

-Ardor en los ojos

-Pezones hipersensibles

Los efectos a largo plazo podría comprender, entre otros:

-Megalomanía

-Afonía/Voz de eunuco

-Crecimiento anormal de vello en órganos auditivos

-Desprendimiento de reconstrucciones dentales

-Sequedad de tentáculos

-Hemorroides sangrantes

-Inclinación al pensamiento autoritario

-Catatonia disfórica

Entre los resultados que rara vez se presentan puede encontrar:

-Reflujo ácido son sabor a gazpacho

-Salir ileso del viaje

ÚLTIMAS CONSIDERACIONES ANTES DE EMPRENDER SU VIAJE

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS

No es obligatorio pero sí recomendable actualizar testamento y últimas voluntades.

El uso del portal durante digestiones pesadas podría agravar alguna de la sintomatología mencionada y otras que a buen seguro le sorprenderán.

Si empieza a experimentar un ardor súbito en todo su organismo, podría estar sufriendo un “efecto espagueti”. Recuerde que en estos casos la indecisión es su peor enemigo.

Es recomendable vaciar intestinos, vejigas y en general cualquier órgano blando de pudiera desalojar su contenido de forma violenta y repentina.

Si usted presenta miembros con simetría especular, es posible que concluido el desplazamiento encuentre que uno de ellos se ha reintegrado de forma inversa. Así, si al cruzar el portal nota que tiene dos pies derechos en vez de uno de cada, vuelva a cruzar el portal en sentido opuesto y vuelva a intentarlo de nuevo en el sentido original. De esta forma se corrige casi siempre dicha situación.

También suele solucionar el caso de reintegrarse con un miembro de cada lado, pero en el lado opuesto.

Cuente los dedos de manos y pies una vez concluido el desplazamiento. Si nota que le sobra alguno y no ha viajado solo, podría ser de alguien más.

No trate de traspasar el portal portando armas de fuego, armas nucleares, termonucleares, bacteriológicas o aperitivos picantes.

Durante el breve trayecto, no escuche ni conteste a las voces.

Si nota la pérdida de algún órgano no mencionado o facultad mental o sensorial rellene el formulario dispuesto al efecto y remítalo al fabricante para su valoración (sólo en periodo de garantía).

Si usted presenta heterocromía ocular, tenga en cuenta que podría invertirse la posición. Si no la presenta, también, pero no se nota. No se sorprenda si sus dioptrías cambian de lado, el fabricante entiende que el total no varía y tras numerosos litigios la jurisprudencia ha establecido que tal hecho no queda amparado por la garantía.

QUÉ HACER SI...

-Si la luz azul del portal ha empezado a tornarse anaranjada...

Sitúese ante su portal y dé una par de enérgicos golpes sobre el dial, a la altura de reloj de las 4 y media, más o menos. Si no vuelve a su color original, dé otro par más, más fuerte. En caso de persistir la alteración suspenda su agenda de desplazamientos, prepare la cartera y contacte con el fabricante.

-Si se ha reintegrado usted en “coordenadas vacías”…

Opción A: Rece.

Opción B: Rece, pero antes, conviértase a alguna religión monoteísta para evitar el fenómeno colectivo de “dilución de la responsabilidad”.

Opción C: Cierre los ojos. Todo saldrá bien.

-Si en su viaje de regreso descubre que ha sufrido un desfase temporal postivo no previsto, por corrupción de la base de datos o cualquier otro error, y sus seres queridos ya han expirado…

Tan queridos no serían si no los echó de menos antes.

-Si en su viaje de regreso descubre que ha sufrido un desfase temporal postivo no previsto, por corrupción de la base de datos o cualquier otro error, y la civilización de la que partió ya no existe…

Lo primero es aprender el idioma.

-Si el portal no enciende…

Asegúrese de haber conectado el cable de alimentación.

-Si el portal enciende, pero no del todo…

Asegúrese de que el cable de alimentación está en buen estado y de no estar pisándolo o estrangulándolo de cualquier otro modo.

-Si el portal enciende, pero no está seguro si enciende del todo…

Ofrezca a algún amigo probarlo antes que usted.

-Si el destino al que arriba no tiene nada que ver con las coordenadas introducidas…

Le dijimos que usara sólo las bases de datos proporcionadas por el fabricante.

-Si el destino al que arriba no tiene nada que ver con las coordenadas introducidas y ha usado la base de datos del fabricante…

También le dijimos que actualizara siempre la base de datos.

-Si el destino al que arriba no tiene nada que ver con las coordenadas introducidas y ha usado la base de datos del fabricante perfectamente actualizada…

¿Qué pasa? ¿Es que usted no se equivoca nunca?

-Si seres de tres metros y piel escamosa empiezan a ingresar a través del portal...

Corra.

-Si seres humanoides como sombras con ojos rojos empiezan a ingresar a través del portal…

Corra más.

-Si empiezan a salir tentáculos enormes a través del portal…

No se preocupe, sólo quieren jugar.

-Si los tentáculos empiezan a hacer ademanes onerosos con imprecaciones a Cthulhu…

Algo habrá hecho usted que les ha puesto de mal humor.

-Si a través del portal le visitan otro tipo de extraterrestres…

La recomendación habitual es hacer croquetas, que le gustan a todo el mundo.

-Si el portal se desconecta en mitad del desplazamiento…

Le dijimos que utilizara el suministro de energía del fabricante, que no pisara el cable y que dejara hecho testamento.

-Si no logra contactar con el fabricante…

Fascínese ante la genialidad del mal.

*****

¹ Tiempo cero: La instantaneidad del dispositivo puede fluctuar por razones diversas.

² Tiempo propio: Momento o cantidad de tiempo referente a una localización particular, organismo o cosa.

³ Viaje de regreso: Si es que el mismo llega a producirse.

⁴Potencialmente ilimitada: Salvo fin del universo.