Steve McCurry: Maestro fotógrafo [Eng]  

Son pocos los fotógrafos cuyos nombres resuenan más allá del medio, llegando a la conciencia pública más amplia. Steve McCurry es uno de ellos. Posiblemente el fotógrafo más emblemático de la actualidad, su increíble obra abarca algunas de las imágenes más impactantes y reconocidas de nuestro tiempo, mostrando la increíble diversidad y belleza de nuestro mundo. Nacido en Filadelfia en 1950, McCurry estudió cinematografía en la Universidad Estatal de Pensilvania y comenzó su carrera como fotógrafo de plantilla en Today's Post . Dos años después