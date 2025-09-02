Stephen King reimagina «Hansel y Gretel» con dibujos inéditos de Maurice Sendak [ENG]

Puede que las novelas de Stephen King no parezcan pensadas para leer antes de dormir, al menos si valoras dormir bien, pero el autor siempre ha tenido predilección por los cuentos de hadas. "Se supone que los cuentos de hadas dan miedo", dijo durante una entrevista telefónica reciente. "Creo que porque ofrecen a los niños una muestra de las emociones adultas. Eso es lo difícil. Lo bueno es que les das un final feliz. Todos esperamos que las cosas salgan bien". King, de 77 años, publicará “Hansel y Gretel” esta semana.