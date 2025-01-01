STEINERT mostrará en K 2025 su tecnología para clasificar plásticos complejos con más del 98 % de precisión

Los envases negros, los films finos y los envases de alimentos contaminados son algunos de los mayores retos actuales en el reciclaje de plásticos. En la feria K 2025, STEINERT presentará cómo su tecnología de sensores avanzados e inteligencia artificial logra clasificar de forma fiable estos flujos de materiales complejos alcanzando una precisión superior al 98 %.
| etiquetas: steinert , plásticos complejos , separación , reciclaje
Actualmente una buena parte de los plásticos acaban en las aguas y en nosotros mismos.
Pero tal vez no estemos equivocando dedicando grandes cantidades de recursos al reciclado de plástico, en vez de directamente quemarlos en centrales y recuperar la energía que contienen.
En mi opinión sería la mejor opción energética y ambiental.
Pregunta seria, no estoy puesto en el tema.