STEINERT mostrará en K 2025 su tecnología para clasificar plásticos complejos con más del 98 % de precisión

Los envases negros, los films finos y los envases de alimentos contaminados son algunos de los mayores retos actuales en el reciclaje de plásticos. En la feria K 2025, STEINERT presentará cómo su tecnología de sensores avanzados e inteligencia artificial logra clasificar de forma fiable estos flujos de materiales complejos alcanzando una precisión superior al 98 %.