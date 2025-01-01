edición general
6 meneos
19 clics
STEINERT mostrará en K 2025 su tecnología para clasificar plásticos complejos con más del 98 % de precisión

STEINERT mostrará en K 2025 su tecnología para clasificar plásticos complejos con más del 98 % de precisión

Los envases negros, los films finos y los envases de alimentos contaminados son algunos de los mayores retos actuales en el reciclaje de plásticos. En la feria K 2025, STEINERT presentará cómo su tecnología de sensores avanzados e inteligencia artificial logra clasificar de forma fiable estos flujos de materiales complejos alcanzando una precisión superior al 98 %.

| etiquetas: steinert , plásticos complejos , separación , reciclaje
5 1 0 K 63 tecnología
6 comentarios
5 1 0 K 63 tecnología
#3 RaulUrdaci
#2 Los plásticos al quemarse liberan muchos compuestos, algunos carcinógenos. Habría que quemarlos en centrales muy bien preparadas para contener esos compuestos, y luego habría que eliminar esos compuestos.... no sé hasta qué punto puede ser mejor que reciclar...
2 K 33
powernergia #6 powernergia
#2 Hay que valorar cual de las opciones es manos mala.

Actualmente una buena parte de los plásticos acaban en las aguas y en nosotros mismos.
1 K 22
powernergia #1 powernergia
Esta bien porque la clasificacion es un problema y una de las razones de que solo de reciclen una pequeña parte de los plásticos.

Pero tal vez no estemos equivocando dedicando grandes cantidades de recursos al reciclado de plástico, en vez de directamente quemarlos en centrales y recuperar la energía que contienen.

En mi opinión sería la mejor opción energética y ambiental.
1 K 21
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
#1 ¿Quemar plásticos no es algo horrible para el medio ambiente?

Pregunta seria, no estoy puesto en el tema.
1 K 18
Apotropeo #4 Apotropeo
#2 todo lo que implica aumentar la entropía de manera brusca es malo.
:troll:
1 K 18

menéame