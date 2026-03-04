·
4
meneos
28
clics
Starlink en el móvil para todos: SpaceX aviva la 'guerra de satélites' entre EEUU y Europa
SpaceX ya cuenta con la mayor red de satélites del mundo, y ahora se dispone a llevar conexión 5G a los móviles directamente desde el espacio. Es un pulso a las operadoras... y a Europa
|
etiquetas
:
starlink
,
spacex
3
1
0
K
49
actualidad
6 comentarios
#1
ur_quan_master
ni con un palo.
7
K
101
#3
johel
*
#1
Si fuese con un palo, seria starlink hecho en españa
#2
Esta claro que necesitamos mas satelites propios. Musk puede decidir cortar el servicio cuando y como quiera; Ucrania, rusia e iran lo saben de primera mano (y creo que no son los unicos).
2
K
41
#5
lordban
#3
Se puede cortar como cualquier otra comunicación. Tienes medio internet cortado cuando juega la liga cada finde.
0
K
7
#6
no_soy_un_bot
#1
bandaancha.eu/articulos/masorange-alia-starlink-lanzar-cobertura-11645
0
K
7
#2
omega7767
esto no iría contra la seguridad nacional/europea
igual son mas seguros satélites chinos o que Europa se ponga las pilas con los satélitoes propios
1
K
24
#4
DORO.C
Maravilloso.
0
K
11
