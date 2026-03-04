edición general
Starlink en el móvil para todos: SpaceX aviva la 'guerra de satélites' entre EEUU y Europa

SpaceX ya cuenta con la mayor red de satélites del mundo, y ahora se dispone a llevar conexión 5G a los móviles directamente desde el espacio. Es un pulso a las operadoras... y a Europa

ur_quan_master #1 ur_quan_master
ni con un palo.
johel #3 johel *
#1 Si fuese con un palo, seria starlink hecho en españa ;)

#2 Esta claro que necesitamos mas satelites propios. Musk puede decidir cortar el servicio cuando y como quiera; Ucrania, rusia e iran lo saben de primera mano (y creo que no son los unicos).
#5 lordban
#3 Se puede cortar como cualquier otra comunicación. Tienes medio internet cortado cuando juega la liga cada finde.
#2 omega7767
esto no iría contra la seguridad nacional/europea

igual son mas seguros satélites chinos o que Europa se ponga las pilas con los satélitoes propios
DORO.C #4 DORO.C
Maravilloso.
