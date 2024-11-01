Lo de Starlink en los aviones es una barbaridad: así fue nuestra prueba real

El futuro de la conectividad en los aviones ha llegado de la mano de Starlink. Después de probar el servicio de Internet de SpaceX a bordo de un Airbus A220-300 de AirBaltic, podemos confirmar que Internet por satélite ha revolucionado definitivamente la experiencia de volar. Tras haber probado más de una docena de sistemas de WiFi aéreo en la última década, podemos afirmar que la tecnología satelital tradicional rara vez supera los 20-30 Mbps. El WiFi es los aviones siempre ha sido lento y caro, pero eso terminó en el momento...