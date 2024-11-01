Star Trek: Starfleet Academy arranca con fuerza y convence a la crítica especializada

a nueva serie del universo de Star Trek ha sorprendido con una propuesta fresca, inclusiva y con un Tomatometer que apunta alto Con tantos años de viajes interestelares a cuestas, cualquiera pensaría que Star Trek ya lo había contado todo. Pero Starfleet Academy, el nuevo spin-off que aterriza en Paramount+, demuestra que aún hay galaxias por explorar, y lo hace con estilo propio. Desde sus primeros episodios, la crítica ha coincidido: esta serie no solo se mantiene fiel al legado de la saga, sino que arriesga, experimenta y gana.