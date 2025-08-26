edición general
Soy enemigo de la IA [Eng]

Para hablar con educación sobre la IA, se priorizan las advertencias antes que las críticas: claro que no estoy del todo en contra; quizás dentro de unos años; quizás para otros fines, pero... Se supone que hay que debatir cómo y cuándo usarla. Se supone que hay que dar por sentado que debe ser útil en algún lugar, para alguien, para algo, eventualmente. Personas ricas, inteligentes y respetadas lo dicen, y sería arrogante discrepar con ellas. Pero soy más que un crítico: soy un detractor.

omegapoint #1 omegapoint
Odio la IA. Esto se considera de mala educación, pero no me importa, porque soy un odiador.

Para hablar con educación sobre la IA, se priorizan las advertencias antes que las críticas: claro que no estoy del todo en contra; quizás dentro de unos años; quizás para otros fines, pero... Se supone que hay que debatir cómo y cuándo usarla. Se supone que hay que dar por sentado que debe ser útil en algún lugar, para alguien, para algo, eventualmente. Personas ricas,…   » ver todo el comentario
azathothruna #2 azathothruna *
Yo quiero Skynet o B166ER
Fisionboy #3 Fisionboy
Yo empiezo a estar un poco hasta las narices de todo lo que huele a IA.
#6 intotheflow *
Ser crítico con la IA es necesario y saludable. Celebrar el odio y la grosería como "humanidad" es ridículo. La historia de la tecnología está llena de detractores racionales cuyas críticas ayudaron a moldear y mejorar las innovaciones, y también de simples odiadores que se enorgullecían dando rienda suelta a sus emociones en lugar de buscar un diálogo constructivo. Esta oposición que intenta hacer parecer transgresora es tan vieja como tirar una piedra. El núcleo de su crítica hubiera podido aplicarse en su día a Google o a la propia internet, así de poco especial es.
#7 encurtido
ven conmigo si quieres vivir
María_Rosa_G._T. #4 María_Rosa_G._T.
Ricas e inteligentes y respetadas.
Tócate la polla. Sí no fueran ricas ya no lo apoyaría.
Esa frase basta para desmontar todo tu argumento, gilitonto ignorante.
Descerebrado.
omegapoint #5 omegapoint *
#4 si lees todo el artículo, te darás cuenta que no las considera inteligentes, ni las respeta. Y discrepa fuertemente.
