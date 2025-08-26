Para hablar con educación sobre la IA, se priorizan las advertencias antes que las críticas: claro que no estoy del todo en contra; quizás dentro de unos años; quizás para otros fines, pero... Se supone que hay que debatir cómo y cuándo usarla. Se supone que hay que dar por sentado que debe ser útil en algún lugar, para alguien, para algo, eventualmente. Personas ricas, inteligentes y respetadas lo dicen, y sería arrogante discrepar con ellas. Pero soy más que un crítico: soy un detractor.
Odio la IA. Esto se considera de mala educación, pero no me importa, porque soy un odiador.
Tócate la polla. Sí no fueran ricas ya no lo apoyaría.
Esa frase basta para desmontar todo tu argumento, gilitonto ignorante.
Descerebrado.