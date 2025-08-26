Soy enemigo de la IA [Eng]

Para hablar con educación sobre la IA, se priorizan las advertencias antes que las críticas: claro que no estoy del todo en contra; quizás dentro de unos años; quizás para otros fines, pero... Se supone que hay que debatir cómo y cuándo usarla. Se supone que hay que dar por sentado que debe ser útil en algún lugar, para alguien, para algo, eventualmente. Personas ricas, inteligentes y respetadas lo dicen, y sería arrogante discrepar con ellas. Pero soy más que un crítico: soy un detractor.