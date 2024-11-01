South Stream Transport se trasladará de los Países Bajos a Hungría [ENG]

South Stream Transport B.V., el operador del gasoducto ruso TurkStream, trasladará su jurisdicción legal de los Países Bajos a Hungría. El anuncio lo hizo el martes el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó. «Ayer, alguien intentó difundir rumores alarmistas sobre la empresa que opera el gasoducto TurkStream. Y ahora la buena noticia es que la empresa ha comenzado a trasladarse de los Países Bajos a Hungría, y ninguna sanción está obstaculizando sus operaciones», dijo Szijjártó en una publicación de Facebook.