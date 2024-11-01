edición general
5 meneos
11 clics
Sorprenden a un furtivo tras abatir a un corzo en un coto de la provincia de Valladolid: hallaron al animal decapitado

Sorprenden a un furtivo tras abatir a un corzo en un coto de la provincia de Valladolid: hallaron al animal decapitado

La Guardia Civil sorprendió al furtivo en un coto de San Miguel del Arroyo gracias a unos ciudadanos que interceptaron el vehículo del individuo

| etiquetas: furtivo , cazador , corzo , decapitado , valladolid
4 1 0 K 56 actualidad
sin comentarios
4 1 0 K 56 actualidad

menéame