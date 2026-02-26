edición general
“Son unos catetos con poco gusto”: por qué Silicon Valley y la ultraderecha se empeñan en construir monumentos colosales

Trump aprobó hace unos meses la construcción de un enorme Jardín Nacional de Héroes Estadounidenses, donde rendirá pleitesía a 250 nombres de la patria a través de estatuas creadas específicamente para la ocasión. En ellas representará a personalidades como Cristóbal Colón, Kobe Bryant o Whitney Houston por un coste de 34 millones de dólares. El máximo mandatario de los Estados Unidos también está levantando un salón de baile dorado en la Casa Blanca y se han visto bocetos de una especie de arco del triunfo estadounidense en Washington.

duende
No es una característica ni de Silicon Valley ni de la ultraderecha, es común a todo ególatra con independencia de la ideología que proceso, y si tenéis dudas sólo tenes que ver los mamotretos de Coreo del Norte o de la Rusia Soviética y los países del este.
#2 sliana
#1 esos por lo menos eran dictadores. estos son empresarios a los que se les han subido mucho los humos y tienen alma de dictador.
#3 concentrado
Granujas de medio pelo 2.0
platypu
un enorme jardin no se yo si es un monumento colosal. Eso es mas bien cosa de los dictadores comunistas
#5 zaskar
Bender B. Rodríguez ya marcó el camino hace tiempo...

www.youtube.com/shorts/v2uZJHnJHSY
