“Son unos catetos con poco gusto”: por qué Silicon Valley y la ultraderecha se empeñan en construir monumentos colosales

Trump aprobó hace unos meses la construcción de un enorme Jardín Nacional de Héroes Estadounidenses, donde rendirá pleitesía a 250 nombres de la patria a través de estatuas creadas específicamente para la ocasión. En ellas representará a personalidades como Cristóbal Colón, Kobe Bryant o Whitney Houston por un coste de 34 millones de dólares. El máximo mandatario de los Estados Unidos también está levantando un salón de baile dorado en la Casa Blanca y se han visto bocetos de una especie de arco del triunfo estadounidense en Washington.