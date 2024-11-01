edición general
Qué son las Torres del Silencio (Dakhma) y su ritual funerario en India e Irán

Qué son las Torres del Silencio (Dakhma) y su ritual funerario en India e Irán

Estas estructuras, conocidas técnicamente como Dakhma o Dokhma (y en la India coloquialmente como Doongerwadi), son el eje central de uno de los ritos funerarios más antiguos, complejos y fascinantes del mundo. Un ritual que ha sobrevivido más de tres milenios pero que hoy se enfrenta a su propia extinción. A ojos occidentales, la idea de «echar los cadáveres a los pájaros» puede parecer macabra, primitiva o incluso irrespetuosa. Para los fieles del zoroastrismo, este es un acto de suprema caridad y de responsabilidad ecológica.

Feindesland #1 Feindesland
#0 Buenísimo Gracias.
Bhuvaya #3 Bhuvaya
Una práctica antiquísima y que siguen haciendo con otros nombres:

en.wikipedia.org/wiki/Sky_burial
WcPC #2 WcPC
Es un ritual funerario muy interesante que ha estado en Menéame varias veces, eso si, cada vez leo algo nuevo...
Me parece un gran aporte.
