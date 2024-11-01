Qué son las Torres del Silencio (Dakhma) y su ritual funerario en India e Irán

Estas estructuras, conocidas técnicamente como Dakhma o Dokhma (y en la India coloquialmente como Doongerwadi), son el eje central de uno de los ritos funerarios más antiguos, complejos y fascinantes del mundo. Un ritual que ha sobrevivido más de tres milenios pero que hoy se enfrenta a su propia extinción. A ojos occidentales, la idea de «echar los cadáveres a los pájaros» puede parecer macabra, primitiva o incluso irrespetuosa. Para los fieles del zoroastrismo, este es un acto de suprema caridad y de responsabilidad ecológica.