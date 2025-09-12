edición general
7 meneos
39 clics
¿Son los toros de lidia una raza en peligro de desaparecer si no hubiese festejos taurinos?

¿Son los toros de lidia una raza en peligro de desaparecer si no hubiese festejos taurinos?

Los toros de lidia sí constituyen una raza diferenciada dentro de la especie Bos taurus, creada en el pasado a partir del ganado autóctono exclusivamente para los espectáculos taurinos. Si desapareciera la tauromaquia, la raza de lidia podría mantenerse como patrimonio nacional en dehesas o zoológicos, pero su cría carecería de interés económico por su bajo rendimiento cárnico. En cualquier caso, la especie Bos taurus no desaparecería sin la tauromaquia, ya que incluye muchas otras razas bovinas destinadas a la producción de carne y leche.

| etiquetas: raza , especie , bos taurus , toro , toro , lidia , toreo , tauromaquia , zoo , dehesa
5 2 0 K 85 cultura
20 comentarios
5 2 0 K 85 cultura
Comentarios destacados:      
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo *
Mantener una raza bovina artificial en cautividad no tiene sentido ecológico o medioambiental ninguno, solo económico. Si fuese salvaje y funcionase en un hábitat, todavía.
6 K 86
#19 Empakus
#3 no funciona en un hábitat porque son peligrosos...
0 K 10
MoñecoTeDrapo #20 MoñecoTeDrapo *
#19 no como los amorosos osos, los amables jabalíes o los gallardos lobos :roll:
0 K 13
#2 aitkiar
y aunque así fuera. ¿ Importa que se pierda el toro de lidia ?
6 K 81
#4 alhambre
#2 Si se pierde, ¡no podríamos torturarlos!
3 K 54
Khadgar #11 Khadgar
#4 ¿Y las paguitas? Digo, ayudas. Digo, subvenciones culturales ¿qué? :roll:
0 K 16
#18 Empakus
#2 a mí no me mola que se pierda biodiversidad... A tí?
Es cierto que se podría mantener sin el toreo... Pero a base de gasto... Quizás cobrando por verlos...
0 K 10
Supercinexin #9 Supercinexin
No les importa, e incluso lo desean, que desaparezca el lobo ibérico, un bicho que vive en la naturaleza y que regula activamente el ecosistema haciendo de depredador ... pero luego tienes que aguantarlos llorar con "el toro de lidia". Estos amantes de la Naturaleza.... cómo son.
2 K 43
#7 Leon_Bocanegra
Los que tienen que desaparecer son los toreros... Y los garrulos que se divierten tirándole del rabo al toro y demás gilipolleces de los bous al carrer y demás mierdas
3 K 42
#13 okeil
Directamente no es una raza, son una selección artificial de ejemplares especialmente agresivos, además de que se les induce una agresividad extra mediante técnicas de acoso y derribo en el campo. Todas las variedades de vacas proceden de la selección de individuos con las características que nos interesan, para carne unos, para leche otros, y los bravos única y exclusivamente para un espectáculo de tortura que culmina con su muerte.
2 K 28
#12 ombresaco
Lo mismo que muchas razas de perros (carlinos, por ejemplo).

O casi todas, porque se mezclarían
1 K 22
#5 Hombre_de_Estado
Lo mando porque muchas veces, independientemente de lo que uno piense del toreo, sus defensores y detractores hablan de cosas distintas cuando se refieren a esa hipotética extinción. Y es un diálogo de besugos.

Según Maldita, el toro de lidia no constituye una especie en sí, sino una de las muchas razas (quizá otros usen conceptos como linajes, ganaderías...) dentro de la misma especie "Bos taurus", la cual no corre ningún peligro, e incluso la raza del todo de lidia no necesitaría del toreo, pues según Maldita que consevaria como patrimonio en dehesas o zoos.
0 K 20
angelitoMagno #16 angelitoMagno
Los taurinos, esos animalistas a los que les preocupa unicamente la posible extinción de un único animal, el resto les da igual.
0 K 16
Uda #17 Uda
#16 es del que viven....
0 K 10
Tertuliano_equidistante #8 Tertuliano_equidistante
Si todos fuéramos veganos, se extinguirían las vacas?
0 K 10
Artillero #6 Artillero
Viviendo en zona ganadera de cria de toro de lidia, la gente de campo me dice que se pasaría todo a raza retinta, y adiós toro de lidia. No se en otras zonas.
0 K 10
#10 Alexsor14
#6 ¿Y?

¿Debería apenarnos que desaparezca una raza (algo totalmente artificial y dependiente de la selección y cría humana) que sólo se ha desarrollado para su tortura y muerte?

Si no vuelvo a ver un toro de lidia jamás me alegraré enormemente, porque significará que este país a dado un gran paso hacia la civilización.

A los ganaderos, como si les dan una pensión de por vida, poco me importa con tal de que desaparezca esta lacra disfrazada de arte.
1 K 17
Uda #1 Uda
No.
Hay que decirlo más.
NO!!!!
0 K 10
Urasandi #14 Urasandi
#1 mierda, otro fillum
0 K 12
#15 Borgiano
Tiene pinta de que se lo han preguntado a chatgpt
0 K 8

menéame