¿Son los toros de lidia una raza en peligro de desaparecer si no hubiese festejos taurinos?

Los toros de lidia sí constituyen una raza diferenciada dentro de la especie Bos taurus, creada en el pasado a partir del ganado autóctono exclusivamente para los espectáculos taurinos. Si desapareciera la tauromaquia, la raza de lidia podría mantenerse como patrimonio nacional en dehesas o zoológicos, pero su cría carecería de interés económico por su bajo rendimiento cárnico. En cualquier caso, la especie Bos taurus no desaparecería sin la tauromaquia, ya que incluye muchas otras razas bovinas destinadas a la producción de carne y leche.