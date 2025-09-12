¿Son los toros de lidia una raza en peligro de desaparecer si no hubiese festejos taurinos?

Los toros de lidia sí constituyen una raza diferenciada dentro de la especie Bos taurus, creada en el pasado a partir del ganado autóctono exclusivamente para los espectáculos taurinos. Si desapareciera la tauromaquia, la raza de lidia podría mantenerse como patrimonio nacional en dehesas o zoológicos, pero su cría carecería de interés económico por su bajo rendimiento cárnico. En cualquier caso, la especie Bos taurus no desaparecería sin la tauromaquia, ya que incluye muchas otras razas bovinas destinadas a la producción de carne y leche.
Según Maldita, el toro de lidia no constituye una especie en sí, sino una de las muchas razas (quizá otros usen conceptos como linajes, ganaderías...) dentro de la misma especie "Bos taurus", la cual no corre ningún peligro, e incluso la raza del todo de lidia no necesitaría del toreo, pues según Maldita que consevaria como patrimonio en dehesas o zoos.
¿Debería apenarnos que desaparezca una raza (algo totalmente artificial y dependiente de la selección y cría humana) que sólo se ha desarrollado para su tortura y muerte?
