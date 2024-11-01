edición general
Qué son las ingeniosas cajas de Ward y cómo transformaron la economía mundial

La historia de los descubrimientos científicos está repleta de creaciones que tomaron un rumbo diferente al previsto. Y también, de pasiones inspiradoras. La del inglés Nathaniel Bagshaw Ward nació en un viaje a Jamaica cuando tenía 13 años, donde quedó prendado de la exótica flora. Ward no estaba solo en su fascinación: en el siglo XIX, Inglaterra vivía una auténtica fiebre botánica, donde aficionados y científicos competían por cultivar especies de los rincones más remotos del mundo.

MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
#0 ¡Gracias por todo esto que he aprendido hoy! :hug:
3 K 30
sotillo #3 sotillo
#2 Muy curioso
0 K 10
Chinchorro #1 Chinchorro
Son la cajas con las que los ingleses robaron variedades de té a los chinos.
0 K 11

