Qué son las ingeniosas cajas de Ward y cómo transformaron la economía mundial

La historia de los descubrimientos científicos está repleta de creaciones que tomaron un rumbo diferente al previsto. Y también, de pasiones inspiradoras. La del inglés Nathaniel Bagshaw Ward nació en un viaje a Jamaica cuando tenía 13 años, donde quedó prendado de la exótica flora. Ward no estaba solo en su fascinación: en el siglo XIX, Inglaterra vivía una auténtica fiebre botánica, donde aficionados y científicos competían por cultivar especies de los rincones más remotos del mundo.