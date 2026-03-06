No participo activamente en esta comunidad, pero conozco más o menos su funcionamiento. Desde mi punto de vista, uno de los grandes activos infrautilizados de Menéame no es su contenido, o su comunidad o sus polémicas. Es su karma.

Durante años, entiendo que el karma ha funcionado como un sistema de reputación informal. Pero desde un punto de vista financiero esto representa una oportunidad desaprovechada. Si el karma nos refleja expectativas sobre la calidad futura de un usuario (sus comentarios, noticias, artículos...) , entonces es perfectamente posible crear un mercado de derivados basado en karma. Calma. Entiendo el optimismo.

La mecánica sería muy sencilla. Cada usuario se convierte en un activo negociable y los participantes del mercado pueden comprar o vender contratos de futuros sobre su karma. Si alguien cree que cierto usuario va a recibir muchos negativos en un debate político particularmente controvertido (con cebolla vs. sin cebolla) , entonces puede abrir una posición corta.

Os pongo un ejemplo. Un usuario con historial de comentarios controvertidos aparece en un hilo sobre impuestos al sol. Los inversores más experimentados anticipan un desplome inmediato de su karma por lo que abren posiciones bajistas. Sólo minutos después, el comentario llega a −120. El mercado liquida el contrato y los especuladores obtienen beneficios. Evidentemente, Menéame se lleva su comisión.

Del mismo modo, los usuarios con mejor reputación podrían convertirse en activos estables. Sería algo así como bonos del tesoro del ecosistema Meneante. Sus comentarios normalmente generan karma positivo con gran previsibilidad lo que permitiría construir carteras diversificadas de reputación. Este sistema presenta varias ventajas económicas claras que voy a explicar:

Primero) introduce liquidez en el sistema de karma permitiendo que los usuarios transformen reputación en valor económico indirecto.

Segundo) incentiva el análisis profundo del comportamiento de Menéame. Aparecerían analistas especializados en tormentas de negativos, ciclos de "trolleo" o burbujas de popularidad.

Tercero) abre la puerta a instrumentos financieros más avanzados. Por ejemplo opciones sobre karma, swaps de reputación o incluso fondos indexados que sigan el rendimiento medio de los usuarios más controvertidos.

Sin duda el sistema también implicaría ciertos riesgos. Un ataque coordinado para hundir el karma de un usuario podría generar volatilidad extrema en el mercado. Pero esto no sería un problema técnico sino la prueba de que Menéame ha alcanzado finalmente la sofisticación de los mercados financieros modernos. Mentalidad "de tiburón".

Si Wall Street puede convertir hipotecas en derivados complejos entonces Menéame debería ser perfectamente capaz de convertir debates ridículos en instrumentos financieros.