edición general
3 meneos
40 clics
Un solo convoy perdido en 1628 vació las arcas y minó el poder del Imperio español

Un solo convoy perdido en 1628 vació las arcas y minó el poder del Imperio español

La batalla de la bahía de Matanzas arruinó las finanzas de Felipe IV y dio un vuelco a la hegemonía naval española, influyendo en la decadencia del Imperio español.

| etiquetas: un , convoy , perdido , 1628 vació las arcas , imperio español , historia
2 1 1 K 29 cultura
4 comentarios
2 1 1 K 29 cultura
victorjba #1 victorjba
¿No tuvo Pedro Sánchez nada que ver? o_o
0 K 15
jepetux #3 jepetux
Un tanto sensacionalista y escueto, como casi siempre, “articulillo” del National Goeographic sobre el “imperio apañó”. En serio, mejor menear entradas de la Wikipedia que cosas como ésta :

“Este sería el mayor botín capturado a la bien protegida Flota de Indias en toda su historia. El dinero sostuvo la armada neerlandesa durante ocho meses, permitiéndoles capturar la fortaleza de Bolduque tras su regreso a los Países Bajos en 1629, donde Hein fue aclamado como héroe. La Compañía

…   » ver todo el comentario
0 K 7
#2 Chuache_cientifico
Interesante artículo, una pequeña muestra del problema de alzar un imperio sobre el expolio de los recursos de otras tierras.
0 K 7
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
#2 Pues como hicieron todos los anteriores y los que vinieron después.
0 K 11

menéame