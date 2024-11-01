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Solo cinco capitales de provincia de España no han aprobado presupuestos para 2026

Solo cinco capitales de provincia de España no han aprobado presupuestos para 2026

Cuenca, León, Segovia, Cáceres y Orense no han aprobado las cuentas.

| etiquetas: presupuestos municipales , capitales , presupuestos
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FunFrock #1 FunFrock
Y el gobierno central tampoco
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menéame