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Solo cinco capitales de provincia de España no han aprobado presupuestos para 2026
Cuenca, León, Segovia, Cáceres y Orense no han aprobado las cuentas.
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