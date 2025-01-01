edición general
Una sola película destrozaba por completo el algoritmo de Netflix. Tanto, que montaron un concurso para dar un millón de dólares a quien lo solucionara

En aquel momento, Netflix utilizaba Cinematch como algoritmo, que les costó años crear y perfeccionar, pero aún le quedaban aristas, así que preguntó a sus usuarios si eran capaces de mejorarlo: si conseguían hacerlo en un 10%, ganarían un millón de dólares. Según le dijo Reed Hastings al New York Times, "conseguir ese 10% ciertamente valdría más de ese millón". De inmediato, 30000 personas y equipos alrededor del mundo se pusieron a ello, solo para encontrarse con un problema gigantesco que en Netfix conocían de sobra: 'Napoleón Dynamite'.

ContinuumST #1 ContinuumST
Pues a ver si alguien explica cómo funciona el algoritmo de selección de producciones o guiones de Netflix. A ver quién tiene narices de explicarlo a las claras.
Imag0 #2 Imag0
Una película muy divertida que sólo un oligofrénico podría votar con 1 estrella.
