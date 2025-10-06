edición general
El sol se convierte en la principal fuente de electricidad mensual en la UE por primera vez

La energía solar marcó un hito histórico el pasado mes de junio al convertirse, por primera vez, en la principal fuente de electricidad de la Unión Europea. Son los últimos datos de la oficina estadística comunitaria, Eurostat, que revela que la energía solar aportó en junio de este año el 22 % de toda la electricidad generada en el bloque comunitario, superando a la energía nuclear (21,6 %), a la eólica (15,8 %), a la hidroeléctrica (14,1 %) y al gas natural (13,8 %).

22 comentarios
#1 Pitchford
A destacar también que las 3/4 partes de la generación eléctrica fueron ese mes sin producción de CO2.
HeilHynkel #2 HeilHynkel
#1

Y sin depender de importaciones exteriores (gas, petróleo, neumáticos usados, ...)
#4 CarlosSanchezDiaz *
#1 y un 54 % procedió de fuentes renovables o inagotables .
#2, el uranio se acabará, la nuclear no es renovable , nos lleva a un callejón sin salida.
Veelicus #5 Veelicus
#2 bueno... la energia solar es claramente inmigrante y sin papeles... que no se enteren los fachas
oricha_1 #18 oricha_1
#5 Aunque la energia solar es claramente inmigrante y sin papeles , como tu dices . Claramente deja grandes beneficios economicos, pagan impuestos, y pertencen a una industria de la tecnologia, con educacion y formacion.

Asi que dudo mucho que los fachas se opongan a lo que siempre estan pidiendo. Que se cumpla la ley y que aporte a la sociedad y no solo vivir de paguitas.
Autarca #21 Autarca
#5 #18 Pues por lo visto no son demasiado rentables

Hay que tener en cuenta que ya la situación económica, sobre todo de las instalaciones fotovoltaicas es maltrecha ante las continuas restricciones técnicas que padecen, los curtailments también económicos y la cantidad de horas con precios bajos o negativos que hacen inviables a muchas plantas. Si a ello ahora le sumas esto, la situación económico-financiera se agrava.

www.meneame.net/story/red-electrica-reducira-carga-renovables-ante-nue
Supercinexin #8 Supercinexin
#2 ...uranio...
Trigonometrico #3 Trigonometrico
Es importante que esta tendencia continúe en crecimiento.

#1 Es de suponer que la inmensa mayoría restante se habrá generado con eólica y con hidroeléctrica.
#7 Pitchford
#3 En la entradilla tienes el detalle de porcentajes..
#6 amusgada *
#1 a destacar tb que 1/2 de lo que producimos no sirvió pa ná (¡ole esa "planificación" energética!)

La red eléctrica está tan saturada que algunos nodos rechazan ya más del 50% de la luz que les llega de eólicas y fotovoltaicas. Si no logran vender su producción, esas plantas quebrarán.

Red Eléctrica, el operador del sistema eléctrico, se está viendo obligado a imponer amplias desconexiones a decenas de renovables porque, literalmente, ya no caben en las redes de luz. Son los denominados curtailments, es decir, detención forzada de instalaciones eólicas o solares, o limitaciones más o menos drásticas a su nivel de producción.

www.expansion.com/empresas/energia/2025/10/06/68e2bb18468aebda098b4585
mente_en_desarrollo #10 mente_en_desarrollo
#6 No dice eso la noticia que pones (no se tira 1/2 del total).

Dice que de ALGUNOS productores renovables, se rechaza la mitad y se para.
Es decir, no es del total, ni del total de las renovables, si no de algunos nodos.

He ojeado muy rápido tu enlace, pero creo que no pone cuanto significa eso del total.
#12 amusgada *
#10 se rechaza hasta el 50% de la capacidad algunos días, lo cual viene siendo tirar a la basura. Porque no planificamos (si vas a meter un megaparque y otro y otro pues lo mismo necesitas una subestación y líneas de evacuación o los parques de baterías que, curiosamente, quieren licitar a loco tras 20 años sin pensar en ello pero llenándonos de eólicos todos los cordales primero). Tiene bemoles que hasta el apagón no les haya dado por pensar en lo sobredimensionado de la producción para las…   » ver todo el comentario
#15 Pitchford
#12

Las plantas conectadas al nudo de Valdecaballeros, o la de Vaguadas 220, o la de Mérida 220, todas ellas en Badajoz, tienen que tirar muchísima más producción que las que están conectadas al nodo de Gabias, en Granada, por ejemplo. No supone ningún consuelo para las más afectadas que se diga que en el sector la media de los curtailments es del 15% o que en el conjunto del sector eléctrico es del 3%.
#20 amusgada *
#15 yaya, soy bien consciente de la diferencia entre Gabias con subestación y lo que anda pasando por tierras extremeñas. Que es lo mismo por lo que en mi CCAA acaban de licitar tropecientas subestaciones y ahora parques de baterías (180 que quisieron meter en un año y otros tantos que les tumbamos por ponerlos en suelo agrario) para el puerto del Musel (y quieren ponerlos a 205 metros de una regasificadora que tumbamos en tribunales europeos pero que la "estrategia" convirtió en…   » ver todo el comentario
mente_en_desarrollo #16 mente_en_desarrollo
#12 Habla de algunos nodos, o del 50% de la capacidad total.

En lo demás, estoy de acuerdo. Con toda seguridad se puede planificar mejor.
De hecho, me consta que a principios de verano (creo que era), como había sobreproducción, algunos pantanos se dedicaban a bombear agua, para tenerla para generación en otros momentos con menos sol y viento.

Y por supuesto, también estoy de acuerdo en el final, que no invierten lo que deberían en la red por tener una mira cortoplacista (de cara a la siguiente elección unicamente).
#14 Pitchford
#10 Menciona el 15% de la produccion solar fotovoltaica y el 3% de la producción eléctrica total.
mente_en_desarrollo #17 mente_en_desarrollo
#14 Es mucho, pero tampoco una burrada.

Como se trabaja en base a estimaciones, siempre es mejor tener un poco más en reserva.
#11 Pitchford *
#6 Es cierto que los vertidos han aumentado bastante en España a raíz del apagón, además de por la entrada en servicio de nuevas plantas, aunque ese 50% se refiera a alguna planta y dias muy específicos. Éstas deberían incorporar más capacidad de almacenamiento en baterías, para regular mejor su producción y no sobrecargar la red en las horas punta de radiación solar, dando lugar a vertidos importantes en algunos casos. Supongo que, por cuestiones simplemente económicas, les irán metiendo más baterías. Aparte, parece que alguien se ha dormido un tanto con el tema de la capacidad de la red de transporte, conociendo toda la renovable que se preveía instalar en el PNIEC.
Mauro_Nacho #9 Mauro_Nacho
Es un momento histórico, siempre hay gente, muchos de ellos especialistas que no ven en las energías renovables capacidad para sustituir a las fósiles, esta es una prueba más. Y la energía solar tiene mucho recorrido aún.
#19 z1018
Hace falta en España alguien competente y con visión de futuro que pare esto, necesitamos urgentemente un impuesto al sol y que el PP vuelva a llevar a España a la senda de la modernidad.
SMaSeR #13 SMaSeR
Habría que invertir en renovables a saco porque son mas baratas, fiables y al final de cuentas, inagotables. Con el dinero que nos ahorramos, nos dejamos de mierdas de centrales nucleares y empezamos a invertir realmente en investigación nuclear.
Yo lo tengo claro, la energía nuclear es el futuro, pero tal y como esta ahora compensa muchísimo mas renovable y no dependes de nadie.
#22 omega7767
#13 " la energía nuclear es el futuro"

eso leia yo hace 25 años y todavía seguimos esperando

los últimos avances parecen prometedores, pero dudo que veamos la fision nuclear como principal generador de energia por otra década o 2 por lo menos
