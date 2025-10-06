El sol se convierte en la principal fuente de electricidad mensual en la UE por primera vez

La energía solar marcó un hito histórico el pasado mes de junio al convertirse, por primera vez, en la principal fuente de electricidad de la Unión Europea. Son los últimos datos de la oficina estadística comunitaria, Eurostat, que revela que la energía solar aportó en junio de este año el 22 % de toda la electricidad generada en el bloque comunitario, superando a la energía nuclear (21,6 %), a la eólica (15,8 %), a la hidroeléctrica (14,1 %) y al gas natural (13,8 %).
Y sin depender de importaciones exteriores (gas, petróleo, neumáticos usados, ...)
#2, el uranio se acabará, la nuclear no es renovable , nos lleva a un callejón sin salida.
Asi que dudo mucho que los fachas se opongan a lo que siempre estan pidiendo. Que se cumpla la ley y que aporte a la sociedad y no solo vivir de paguitas.
Hay que tener en cuenta que ya la situación económica, sobre todo de las instalaciones fotovoltaicas es maltrecha ante las continuas restricciones técnicas que padecen, los curtailments también económicos y la cantidad de horas con precios bajos o negativos que hacen inviables a muchas plantas. Si a ello ahora le sumas esto, la situación económico-financiera se agrava.
www.meneame.net/story/red-electrica-reducira-carga-renovables-ante-nue
#1 Es de suponer que la inmensa mayoría restante se habrá generado con eólica y con hidroeléctrica.
La red eléctrica está tan saturada que algunos nodos rechazan ya más del 50% de la luz que les llega de eólicas y fotovoltaicas. Si no logran vender su producción, esas plantas quebrarán.
Red Eléctrica, el operador del sistema eléctrico, se está viendo obligado a imponer amplias desconexiones a decenas de renovables porque, literalmente, ya no caben en las redes de luz. Son los denominados curtailments, es decir, detención forzada de instalaciones eólicas o solares, o limitaciones más o menos drásticas a su nivel de producción.
www.expansion.com/empresas/energia/2025/10/06/68e2bb18468aebda098b4585
Dice que de ALGUNOS productores renovables, se rechaza la mitad y se para.
Es decir, no es del total, ni del total de las renovables, si no de algunos nodos.
He ojeado muy rápido tu enlace, pero creo que no pone cuanto significa eso del total.
Las plantas conectadas al nudo de Valdecaballeros, o la de Vaguadas 220, o la de Mérida 220, todas ellas en Badajoz, tienen que tirar muchísima más producción que las que están conectadas al nodo de Gabias, en Granada, por ejemplo. No supone ningún consuelo para las más afectadas que se diga que en el sector la media de los curtailments es del 15% o que en el conjunto del sector eléctrico es del 3%.
En lo demás, estoy de acuerdo. Con toda seguridad se puede planificar mejor.
De hecho, me consta que a principios de verano (creo que era), como había sobreproducción, algunos pantanos se dedicaban a bombear agua, para tenerla para generación en otros momentos con menos sol y viento.
Y por supuesto, también estoy de acuerdo en el final, que no invierten lo que deberían en la red por tener una mira cortoplacista (de cara a la siguiente elección unicamente).
Como se trabaja en base a estimaciones, siempre es mejor tener un poco más en reserva.
Yo lo tengo claro, la energía nuclear es el futuro, pero tal y como esta ahora compensa muchísimo mas renovable y no dependes de nadie.
eso leia yo hace 25 años y todavía seguimos esperando
los últimos avances parecen prometedores, pero dudo que veamos la fision nuclear como principal generador de energia por otra década o 2 por lo menos