El sol se convierte en la principal fuente de electricidad mensual en la UE por primera vez

La energía solar marcó un hito histórico el pasado mes de junio al convertirse, por primera vez, en la principal fuente de electricidad de la Unión Europea. Son los últimos datos de la oficina estadística comunitaria, Eurostat, que revela que la energía solar aportó en junio de este año el 22 % de toda la electricidad generada en el bloque comunitario, superando a la energía nuclear (21,6 %), a la eólica (15,8 %), a la hidroeléctrica (14,1 %) y al gas natural (13,8 %).