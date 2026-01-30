Socios de la UE responden a Zelenski que la adhesión de Ucrania en el 2027 es «imposible»

·
#1
luckyy
Espero que pregunten a los europeos por esta adhesión
2
K
34
#2
Alakrán_
#1
Claro ferviente defensor de Putin, le vas a poner
un requisito que nunca ha ocurrido para aceptar la adhesión de ningún otro país a la UE.
1
K
21
#5
Kuruñes3.0
#2
0
K
7
#6
Mauro_Nacho
Pero si aún Ucrania está en guerra, y se puede convertir en un estado fallido, lleno de deudas y destruido, sin futuro.
0
K
11
#3
azathothruna
Tantos sueños de dinero y "libertad", para hacer enojar a los rusos, y ahora que no ganaran los europedos, se cierran las puertas.
Quien tuvo la brillante idea de expandir a lo loco la UE al este
La otan se aprovecho del "miedo al ruso"
0
K
11
#7
eltxoa
#3
Las puertas siempre estuvieron cerradas. Ucrania no cumple nada para ser parte de la Europa de los mercaderes.
0
K
11
#4
Cincocuatrotres
Ucrania ha desaparecido, nadie habla de ella. Hay cambios
0
K
8
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
