Socios de la UE responden a Zelenski que la adhesión de Ucrania en el 2027 es «imposible»

Alemania, Luxemburgo y Hungría rechazan un ingreso en el bloque comunitario por la vía rápida después de que el presidente ucraniano planteara esa fecha para la incorporación

#1 luckyy
Espero que pregunten a los europeos por esta adhesión
Alakrán_ #2 Alakrán_
#1 Claro ferviente defensor de Putin, le vas a poner un requisito que nunca ha ocurrido para aceptar la adhesión de ningún otro país a la UE.
Mauro_Nacho #6 Mauro_Nacho
Pero si aún Ucrania está en guerra, y se puede convertir en un estado fallido, lleno de deudas y destruido, sin futuro.
azathothruna #3 azathothruna
Tantos sueños de dinero y "libertad", para hacer enojar a los rusos, y ahora que no ganaran los europedos, se cierran las puertas.
Quien tuvo la brillante idea de expandir a lo loco la UE al este
La otan se aprovecho del "miedo al ruso"
eltxoa #7 eltxoa
#3 Las puertas siempre estuvieron cerradas. Ucrania no cumple nada para ser parte de la Europa de los mercaderes.
#4 Cincocuatrotres
Ucrania ha desaparecido, nadie habla de ella. Hay cambios
