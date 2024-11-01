Sobrevivir a la dana con 85 años: "El ascensor sigue sin funcionar. Salgo de casa una vez a la semana"

En Catarroja, Fernando Serena coge su gorra para salir a la calle, no lo hace sin ella. Tiene 85 años y baja del quinto piso de su casa una vez a la semana. Su ascensor también lleva un año sin funcionar. Por eso se le ilumina la cara cuando ve a Pilar y a Cristina, técnicas de Cruz Roja, y que son las encargadas de manejar la silla oruga (un artefacto especialmente diseñado para descender escaleras de manera controlada gracias a un sistema que reduce el esfuerzo físico necesario), que permite a Fernando sentir el aire en su cara.