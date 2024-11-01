Los sobres que eran tan secretos que llevaban el logo del PSOE, el nombre de Ábalos y los billetes asomando

El PP ya tiene claro que el caso del exministro y Koldo esconde un caso de financiación ilegal del PSOE apoyándose en las fotos de sobres que aparecen en el informe de la UCO. Esos sobres contenían al menos un billete de cinco euros, uno de cincuenta y una moneda de un euro, una extraña cantidad para tratarse de un soborno
¿Existe el puesto de guardia civil ilustrador?
Lo de la fotografía de los sobres recuerda a aquella cuenta abierta en un paraíso fiscal que supuestamente había hecho el propio Pablo Iglesias con su mismo nombre. Y eso era nada menos que un informe de la Policía Patriotica.
Es que te tienes que reír con la fe en los bulos y el retraso cognitivo de una gran proporción de compatriotas.