Los sobres que eran tan secretos que llevaban el logo del PSOE, el nombre de Ábalos y los billetes asomando

El PP ya tiene claro que el caso del exministro y Koldo esconde un caso de financiación ilegal del PSOE apoyándose en las fotos de sobres que aparecen en el informe de la UCO. Esos sobres contenían al menos un billete de cinco euros, uno de cincuenta y una moneda de un euro, una extraña cantidad para tratarse de un soborno

#7 Marisadoro
¿Que aporta la foto de un sobre en el informe de la UCO, y porque no la foto del permiso de circulación del coche?

¿Existe el puesto de guardia civil ilustrador?
Desideratum #5 Desideratum *
Últimamente, los informes de la UCO están al nivel de indigencia mental de la caterva de desgraciados que babean con cualquier pseudoindicio que permita enmierdar al PSOE, sea veraz o no.

Lo de la fotografía de los sobres recuerda a aquella cuenta abierta en un paraíso fiscal que supuestamente había hecho el propio Pablo Iglesias con su mismo nombre. Y eso era nada menos que un informe de la Policía Patriotica.

Es que te tienes que reír con la fe en los bulos y el retraso cognitivo de una gran proporción de compatriotas.
alcama #1 alcama
No tan fuerte, Nacho
#6 Borgiano
#1 El pseudo-periodista siempre fiel a su amo.
#3 lectordigital
Hay sobres con dinero que exceden lo permitido por la ley en pagos en efectivo. Está claro que circulaba dinero negro en el PSOE
Barney_77 #4 Barney_77
Vamos, que al final, como eran de poco dinero no hay que tenerlos en cuenta... No tan fuerte Nacho
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
los propagandistas y medios de propaganda deberian correr el mismo destino de aquellos por los que ponen las pezuñas en el fuego
