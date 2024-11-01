Sobre la privatización de protectoras en la Comunidad de Madrid: “No es ético ganar dinero a costa de animales maltratados y abandonados”

Sobre la privatización de protectoras en la Comunidad de Madrid: “No es ético ganar dinero a costa de animales maltratados y abandonados”

Ante la privatización sistemática de los centros de protección animal en la Comunidad de Madrid, varios testigos se plantan contra un modelo donde, denuncian, se producen negligencias y el negocio pesaría más que el bienestar de los animales.

| etiquetas: protectoras , privatización , madrid , maltrato animal , abandono
22 5 1 K 113 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 hecho
Pues si privatizamos la sanidad humana.....
josde #2 josde
En Madrid se privatiza todo, da mas sobres y mordidas que si fuera publico.
#3 Sacianez
La última, y única, vez que fui a una protectora a adoptar un perro me pidieron un "donativo" (sin donativo ni hay adopción) de cerca de 300€.
Protectora recomendada en foros animalistas.
Parece que han visto que hay un buen pastel que morder.
#6 Eukherio
#3 Hombre, si es una entidad sin ánimo de lucro el dinero no se lo quedan, y seguramente lo necesiten,. Pueden hacer lo típico de poner a un directivo a tiempo completo con buen sueldo, pero poco más. El problema es cuando están ahí por la pasta.
angelitoMagno #8 angelitoMagno
#3 O que los animales tienen que comer, el local tendrá un alquiler y gastos de consumos, tendrán que llamar a algún veterinario de vez en cuando, limpieza, papeleos legales, etc. Y no van a poner todo el dinero de su bolsillo
#10 Sacianez
#3, #8, #9, sí, todo eso lo sé.
Pero que no lo llamen donativo. Si es obligatorio, es una compra .
Por ese dinero compré un cachorro con las primeras vacunas y de una raza más adecuada a lo que quería (un perro de aguas pequeño para mí madre) que no me viene con miedos y taras adquiridos con la edad.
Fuimos a adaptar no por dinero si no por sacar al perro de allí.
Antes de mudarnos a un piso, en casa siempre hemos tenido chuchos sin raza de alguna camada que nos regalaron, o que encontramos en la calle, etc. Nunca antes habíamos comprado.
Pero viendo el precio y el papeleo para ahorrardoptar en una protectora, se nos quitaron las ganas.
Peka #9 Peka
#3 Infórmate antes de hablar. La mayoría son voluntarios y los perros son castrados, desparasitados,...
angelitoMagno #5 angelitoMagno
Hay que desterrar ya ese pensamiento por el que ganar dinero por hacer un trabajo es algo despreciable.
#7 TitereConCabeza
#5 El problema según la noticia es que se está priorizando el negocio al bienestar de los animales.

La idea de esto es que no sea un negocio, otra cosa es que se cobre o no por el trabajo, pero el fin no debe ser obtener beneficios económicos.
masde120 #4 masde120
Tampoco es ético entonces disfrutar de los animales creando una protectora sin ánimo de lucro porque se disfruta a costa de animales maltratados y abandonados
