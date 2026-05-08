Sobre la alienación parental y la violencia vicaria - Pablo Malo

La realidad es que sobre la Alienación Parental existe una abundante literatura científica que la respalda y que la Violencia Vicaria es en realidad el Filicidio por Venganza, descrito por lo menos desde 1969. Y este Filicidio por Venganza lo cometen en proporción parecida los padres y las madres. No es algo exclusivo de los padres como nos quiere hacer creer el gobierno.