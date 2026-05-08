Sobre la alienación parental y la violencia vicaria - Pablo Malo

La realidad es que sobre la Alienación Parental existe una abundante literatura científica que la respalda y que la Violencia Vicaria es en realidad el Filicidio por Venganza, descrito por lo menos desde 1969. Y este Filicidio por Venganza lo cometen en proporción parecida los padres y las madres. No es algo exclusivo de los padres como nos quiere hacer creer el gobierno.
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pero reconozco que el artículo es interesante.
Efectivamente intentar legislar sobre algo que es sentido común nunca va a tener un buen final.
Pero no me gusta cuando alguien usa la verdad 1 de cada 5 veces para justificar 4 mentiras. Aplicable a muchos medios de todos los colores.
Creo que es interesante el debate y la información que da esta señora, pero no quiero dar visitas a manipuladores. ¿soy raro?
Pero me he leído el artículo enterito, palabra.
gracias por enviarlo #5
Sólo hace falta que los medios satisfagan el hambre de justicia que la sociedad estamos padeciendo en estos temas...
Algún día, todos los que han participado, apoyado o justificado estas injustas medidas, tendrán que pagar por el inmenso dolor que han generado a tantídimas personas, con intereses espúreos, partidistas y electorales.