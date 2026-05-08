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Sobre la alienación parental y la violencia vicaria - Pablo Malo

La realidad es que sobre la Alienación Parental existe una abundante literatura científica que la respalda y que la Violencia Vicaria es en realidad el Filicidio por Venganza, descrito por lo menos desde 1969. Y este Filicidio por Venganza lo cometen en proporción parecida los padres y las madres. No es algo exclusivo de los padres como nos quiere hacer creer el gobierno.

| etiquetas: alienación parental , violencia vicaria , pablo malo
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8 comentarios
5 2 1 K 54 actualidad
omegapoint #1 omegapoint
No quiero menear algo de Libertad digital
pero reconozco que el artículo es interesante.

Efectivamente intentar legislar sobre algo que es sentido común nunca va a tener un buen final.
3 K 41
duende #3 duende
#1 "La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero"
4 K 51
omegapoint #4 omegapoint
#3 estoy totalmente de acuerdo.

Pero no me gusta cuando alguien usa la verdad 1 de cada 5 veces para justificar 4 mentiras. Aplicable a muchos medios de todos los colores.

Creo que es interesante el debate y la información que da esta señora, pero no quiero dar visitas a manipuladores. ¿soy raro?
1 K 20
Pip_ #5 Pip_
#4 ¿"La información que da esta señora"? o_o
1 K 19
omegapoint #7 omegapoint *
#5 Perdón señor. he visto la foto de la psicóloga y me he liado.

Pero me he leído el artículo enterito, palabra.

gracias por enviarlo #5
1 K 19
Pip_ #8 Pip_
#7 Ah, vale. No dudo que hayas leído el artículo, pero dudaba si te habías confundido de envíio. Saludos.
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#2 Empakus
El día que miremos atrás y empecemos a analizar lo que se ha hecho en España con los temas de género y familia, vamos a cabrear os mucho...
Sólo hace falta que los medios satisfagan el hambre de justicia que la sociedad estamos padeciendo en estos temas...
Algún día, todos los que han participado, apoyado o justificado estas injustas medidas, tendrán que pagar por el inmenso dolor que han generado a tantídimas personas, con intereses espúreos, partidistas y electorales.
1 K 23
yabumethod #6 yabumethod
#2 No va a pagar nadie. En este pais hasta los franquistas se salen con la suya. Solo podemos velar para que aunque sea recuperemos la cordura.
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menéame