Sixty Eight Guns | The Alarm | Live  

La letra de "Sixty Eight Guns" se inspiró en un libro que Peters había leído sobre las pandillas callejeras de Glasgow en la década de 1960. Jay Boberg , quien en ese momento se desempeñaba como vicepresidente ejecutivo de IRS Records , declaró que esperaba "llevar "68 Guns" directamente al Top 40 de la radio". La canción alcanzó el puesto número 17 en la lista de sencillos del Reino Unido , convirtiéndose en la primera aparición de The Alarm en el Top 40 y su posición más alta en dicha lista.